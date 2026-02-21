Tumanowicz kpi z Czarzastego. "Decyzję kieruję do opinii mojej mamy"

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartek o zawetowaniu nowelizacji ustawy o KRS. Jednocześnie głowa państwa przekazała, że przygotował własny projekt ustawy, którego celem ma być m.in. „skuteczne przeciwdziałanie bezprawnym próbom podważania nominacji sędziowskich udzielonych na wniosek KRS z uwagi na niezgodną z przepisami konstytucji i orzecznictwa TK praktykę orzeczniczą”.

Prezydent zawetował ustawę o KRS

Karol Nawrocki podkreślił, że jako prezydent ma obowiązek stać na straży konstytucji i dbać o interes obywateli. Ocenił, że tego celu nie wypełnia nowelizacja ustawy o KRS, „a wręcz mu przeczy”. Dlatego też, jak uzasadniał, podjął decyzje o jej zawetowaniu.

– Nie mogę podpisać ustawy, która pod hasłem „przywracania praworządności” w rzeczywistości wprowadza nowy etap chaosu i otwiera drogę do politycznego wpływu na sędziów – powiedział.

Prezydent ocenił, że nowela wprowadza segregację sędziów i „oddaje wymiar sprawiedliwości w ręce politycznej grupy interesów”. Podkreślił też, że „zadecydowanie sprzeciw się dzieleniu sędziów na lepszych i gorszych”, a w polskim porządku prawnym „nie ma żadnych „neo” ani „paleo” sędziów”.

Karol Nawrocki przypomniał, że powoływanie sędziów to konstytucyjna prerogatywa prezydenta i nie podlega weryfikacji przez rząd.

Czarzasty kieruje prezydencki projekt do Komisji Weneckiej

W piątek marszałek Sejmu, lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty oświadczył na konferencji prasowej w Sejmie, że projekt prezydenta Karola Nawrockiego w opinii sejmowych prawników „narusza niezawisłość sędziowską i podział władzy”. Dodał, że m.in. przewiduje on „kary więzienia do 10 lat za odmowę sędziów do udziału w składzie sędziowskim”.

– Podjąłem decyzję o szerokich konsultacjach tej ustawy i przekazaniu tej ustawy do opinii Komisji Weneckiej – poinformował Włodzimierz Czarzasty.

Tumanowicz kpi z Czarzastego

Z decyzji marszałka Sejmu zakpił poseł Konfederacji, Witold Tumanowicz.

„PILNE! Marszałek Czarzasty zdecydował o skierowaniu projektu prezydenckiego do zaopiniowania przez Komisję Wenecką. Decyzję Marszałka kieruję do opinii mojej mamy. To drugie wydarzenie uważam za dużo bardziej istotne legislacyjnie;)” – napisał na platformie X.

