Prezydent zawetował ustawę o KRS. Oświadczenie Nawrockiego

– Nie mogę podpisać ustawy, która pod hasłem "przywracania praworządności", w rzeczywistości wprowadza nowy etap chaosu i otwiera drogę do politycznego wpływu na sędziów – powiedział prezydent w nagraniu opublikowanym w czwartek (19 lutego) w serwisie X.

Według niego, "ustawa wprowadza segregacje sędziów i oddaje wymiar sprawiedliwości w ręce politycznej grupy interesów". – Zdecydowanie sprzeciwiam się dzieleniu sędziów na lepszych i gorszych, bo w rzeczywistości rządowi chodzi o podział na sędziów "naszych" i "obcych" – stwierdził.

Podkreślił, że w polskim porządku prawnym nie ma żadnych "neo" ani "paleo" sędziów. – To, czy ktoś jest sędzią, wynika z konstytucji i ustaw. Ustawa (o KRS – red.) jest w sposób oczywisty niezgodna z konstytucją i mogłaby być narzędziem do usunięcia sędziów, który obecna władza się obawia – dodał.

Nawrocki, zwracając się do autorów tej ustawy przypomniał, że "powołanie sędziów jest konstytucyjną wyłączną proregatywą prezydenta", która nie podlega weryfikacji ani przez rząd, ani przez ministra sprawiedliwości.

Wskazał, że konsekwencją jednego z uchwalonych przez parlament przepisów mogłoby być "powszechne podważanie statusu sędziów, a po tym wzruszanie ich orzeczeń". – To oznaczałoby niepewność milionów spraw. To byłby też cios w bezpieczeństwo Polaków. Na tym bałaganie korzystaliby pospolici przestępcy – ocenił.

Zdaniem prezydenta, "wyrok sądu musi być jak granitowy filar – trwały i pewny". – Obywatel nie może budzić się z pytaniem, czy jego sprawa cywilna, spadkowa czy karna zostanie zakwestionowana tylko dlatego, że polityczni decydenci postanowili wskazywać, kto może orzekać, a kto nie – powiedział.

Jak dodał, w spór wokół sądownictwa wciągana jest Państwowa Komisja Wyborcza. Nazwał to "próbą ostatecznego upolitycznienia kolejnej instytucji państwa". – System KRS został w tej ustawie tak skonstruowany, by zabetonować Krajową Radę Sądownictwa. Blokowe głosowanie mogłby sprawić, że jedna zorganizowana grupa polityczno-sędziowska przejmie pełną kontrolę nad wyborem sędziów, wykluczając jakąkolwiek różnorodność poglądów w wymiarze sprawiedliwości. Jeżeli ktoś chce prowadzić polityczne spory, niech salę sądową zamieni na salę sejmową – wskazał.

Nawrocki oświadczył, że "czas polityków w togach musi się skończyć", a Polska "nie może być państwem chaosu". Jak tłumaczył, wiele miesięcy czekał na zapowiadane przez rządu ustawy, które miały potwierdzać prawo Polaków do bezstronnego sądu. – Otrzymałem przygotowany na kolanie, powszechnie krytykowany bubel prawny, w ekstraordynaryjnym trybie przepchnięty przez Sejm – powiedział.

Prezydent przedstawił własny projekt ustawy o przywróceniu prawa do sądu oraz rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Wyjaśnił, że projekt oparty jest na trzech zasadach: bezstronności sądów, niepodważalności orzeczeń, potwierdzeniu statusu prawidłowo nominowanych sędziów. Jak podkreślił, celem jest "stabilność i realne skrócenie czasu postępowań".

