Jeffreya Epsteina lekcja ekonomii

Określanie najbardziej szokującej afery naszych czasów mianem "afery Epsteina" jest niestety nieco mylące. Rzecz jasna, urodzony w żydowskiej rodzinie Nowojorczyk był bezsprzecznie kluczową osobą całego szokującego procederu, ale tak naprawdę mamy do czynienia z aferą globalnych elit: biznesmenów, bankierów, polityków, prawników, celebrytów, członków rodów królewskich czy też naukowców. Wśród wymienionych grup bodajże najbardziej eksponowaną rolę odgrywali przedstawiciele sektora finansowego, technologicznego i bankowego. Choć wiodące media rzadko zwracają na to uwagę, to sam Jeffrey Epstein był pierwszorzędnym finansistą znanym w całym Wall Street, który po śmierci pozostawił po sobie majątek o wartości 600 mln dol. Potwór z Little Saint James Island nie był postacią anonimową, lecz osobą obracającą się wśród elit finansowych oraz środowisk mających największy wpływ na kształtowanie polityki gospodarczej na świecie.