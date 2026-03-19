USA dogadały się z Łukaszenką. Uwolniono 250 więźniów

Białoruskie władze uwolniły w czwartek 250 więźniów w ramach porozumienia wynegocjowanego przez Stany Zjednoczone. 235 osób zostało zwolnionych w kraju, a 15 deportowanych na Litwę – poinformowała ambasada USA w Wilnie.

Waszyngton zgodził się w zamian na złagodzenie sankcji wobec białoruskiego sektora finansowego, w tym Belinvestbanku, i zniósł wszystkie pozostałe sankcje USA wobec firm potasowych: Belaruskali, Belarusian Potash Company i Agrorozkvit. Porozumienie zostało zawarte w czwartek, gdy wysłannik USA John Coale spotkał się w Mińsku z prezydentem Białorusi Alaksandrem Łukaszenką.

Wcześniej w mediach pojawiły się informacje, że możliwa jest wizyta białoruskiego dyktatora w USA. Amerykański wysłannik John Coale, po spotkaniu z Łukaszenką w Mińsku, potwierdził, że trwają prace nad organizacją wizyty białoruskiego przywódcy w Stanach Zjednoczonych.

Według organizacji praw człowieka, w białoruskich więzieniach przebywa obecnie ponad 1100. We wrześniu i grudniu ubiegłego roku po wizycie Coale’a w Mińsku na wolność wyszło łącznie ponad 170 osób, w tym laureat Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bialacki oraz znani opozycjoniści Maria Kalesnikawa i Wiktar Babaryka.

18 osób. Łukaszenka wypuścił kolejnych więźniów politycznych

Na początku marca Łukaszenka podpisał dekret o ułaskawieniu 18 osób – poinformowała państwowa agencja informacyjna BiełTA. Według przekazanych informacji 15 z nich odbywało wyroki za tzw. przestępstwa o charakterze ekstremistycznym, czyli, jak określają to władze w Mińsku, sprawy o podłożu politycznym.

W komunikacie podano, że wszystkie ułaskawione osoby miały wcześniej złożyć prośby o darowanie kary, przyznać się do winy oraz zadeklarować przestrzeganie prawa. Według władz skazani "wyrazili skruchę i zadeklarowali prowadzenie trybu życia, który nie narusza prawa".

Białoruskie Centrum Obrony Praw Człowieka "Wiasna" poinformowało w serwisie Telegram, że wśród ułaskawionych jest 11 kobiet. Jedna z nich jest w zaawansowanej ciąży, a inna została skazana, gdy miała zaledwie 16 lat. Z kolei według BiełTA sześć z ułaskawionych kobiet wychowuje dzieci, w tym wymagające specjalistycznej rehabilitacji medycznej.

