Polacy boją się wojny z Rosją? Niemal jednoznaczne wyniki sondażu

W nowym sondażu SW Research dla portalu rp.pl Polaków zapytano o to, czy Rosja może stanowić realne zagrożenie dla Polski i innych państw NATO.

Rosja zagrożeniem dla Polski? Nowy sondaż

Na tak zadane pytanie „tak” odpowiedziało 68,6 proc. badanych.

22,1 proc. respondentów uważa, że Rosja nie stanowi realnego zagrożenia dla Polski i innych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.

9,3 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Oznacza to, że ponad dwóch na trzech badanych uważa, że Rosja może stanowić realne zagrożenie militarne dla Polski i innych państw NATO (69 proc.).

Jak się okazuje, przekonanie to jest jeszcze silniejsze w grupach wiekowych do 25 lat (73 proc.) oraz powyżej 50 lat (75 proc.).

Wraz ze wzrostem poziomu dochodu wzrasta odsetek osób, które nie uważają Rosji za możliwe realne zagrożenie militarne dla Polski (do 3000 zł – 20 proc., od 3001 do 5000 zł – 19 proc., od 5001 do 7000 zł – 22 proc., powyżej 7000 zł – 27 proc.).

Czy Wojsko Polskie jest gotowe na konflikt zbrojny?

24 lutego mijają cztery lata od agresji Rosji na Ukrainę na pełną skalę.

Gen. broni prof. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, został zapytany przez „Rzeczpospolitą”, czy polska armia jest przygotowana do konfliktu zbrojnego.

„Podejmowanych jest wiele inicjatyw, ale mają one charakter jednostkowy. Brakuje rozwiązań, które systemowo integrowałyby wszystkie działania – tak, abyśmy mogli obiektywnie stwierdzić, że wojskowa służba zdrowia jest dziś dobrze przygotowana zarówno do bezpośredniego wsparcia sił zbrojnych, jak i do współdziałania z cywilnym systemem ochrony zdrowia. Wiele pozostaje jeszcze do zrobienia, niemniej ufam, że w najbliższych miesiącach działania w tym zakresie ulegną przyspieszeniu. Nie mogę jednak nie powiedzieć wprost: wyraźnie zgubiliśmy proporcje pomiędzy tym, czym żołnierz walczy, a tym, co daje mu szansę na przeżycie, gdy zostanie ranny. Inwestujemy miliardy w systemy rażenia, ale zabezpieczenie medyczne wciąż traktujemy jako pozycję kosztową, nie jako strategiczny warunek efektywności wszystkich pozostałych inwestycji obronnych” – powiedział generał.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 17-18 lutego 2026 roku. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

