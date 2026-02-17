Zły sondaż dla entuzjastów integracji UE. Wyraźny trend wśród Polaków

Najnowszy sondaż CBOS, przeprowadzony w dniach 8–20 stycznia 2026 roku, pokazuje, jak dziś kształtują się preferencje Polaków dotyczące przyszłości relacji Polski z Unią Europejską. Respondenci zostali zapytani, która z przedstawionych wizji najbardziej im odpowiada.

W styczniu 2026 roku największa grupa badanych – 32 proc. – opowiedziała się za zachowaniem obecnego stanu integracji. Na drugim miejscu znalazła się koncepcja pogłębienia integracji między wszystkimi państwami członkowskimi UE, którą wskazało 26 proc. ankietowanych.

23 proc. respondentów poparło ograniczenie integracji i zwiększenie roli państw narodowych w Unii Europejskiej. 6 proc. badanych wskazało model "Europy wielu prędkości", w którym część państw współpracuje ściślej niż pozostałe. 5 proc. opowiedziało się za wyjściem Polski z UE, natomiast 8 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Ubywa euroentuzjastów

Na tle wcześniejszych pomiarów widać wyraźne zmiany w poglądach Polaków. W czerwcu 2022 roku zwolennicy pogłębienia integracji stanowili 38 proc., dziś jest to 26 proc., co oznacza spadek o 12 punktów procentowych. Jednocześnie wzrosło poparcie dla ograniczenia integracji – z 16 proc. w 2022 roku do 23 proc. w 2026 roku.

Poparcie dla utrzymania obecnego poziomu integracji pozostaje relatywnie stabilne: 32 proc. w 2017 roku, 35 proc. w 2018, 29 proc. w 2022 i ponownie 32 proc. w 2026 roku.

Odsetek osób opowiadających się za wyjściem Polski z Unii Europejskiej utrzymuje się na niskim poziomie – od 3 proc. w 2017 i 2022 roku, przez 4 proc. w 2018, do 5 proc. obecnie.

Badanie zrealizowano na reprezentatywnej próbie 938 pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanych z rejestru PESEL, w formule mixed-mode (55,5 proc. CAPI, 26,4 proc. CATI, 18,0 proc. CAWI).

