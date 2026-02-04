Duży wzrost zwolenników polexitu. Spora zmiana w ciągu kilku lat

W najnowszym sondażu pracowni OGB Polaków zapytano, co myślą o pomyśle opuszczenia przez Polskę Unii Europejskiej. Większość respondentów opowiada się za postaniem kraju w UE. Aż 67,5 proc. ankietowanych popiera takie rozwiązanie.

Z kolei przeciwnego zdania jest niemal 1/4 badanych. 24,5 proc. respondentów stwierdziło, że poparłoby wyjście Polski z Unii Europejskiej. 8,0 proc. uczestników sondażu twierdzi natomiast, że nie wzięłoby udziału w referendum.

Z sondażu wynika, że w ciągu siedmiu lat znacząco wzrosła liczba zwolenników Polexitu. Jeszcze w 2019 jedynie 6,7 proc. Polaków opowiadało się za takim rozwiązaniem. Oznacza to, że w ciągu tych kilku lat liczba zwolenników polexitu wzrosła niemal czterokrotnie (o 17,8 pkt. proc.).

Euro w Polsce? Jest sondaż

Z kolei w sondażu Instytutu Badań Pollster dla "SE" respondentów zapytano również, czy Polska powinna wprowadzić walutę euro. Zdecydowana większość ankietowanych jest przeciwko takiemu rozwiązaniu. "Zdecydowanie nie" odpowiedziało 48 proc. badanych, a "raczej nie" – 22 proc. Łącznie przeciw przyjęciu euro opowiedziało się więc aż 70 proc. pytanych.

Za europejską walutą opowiedziało się 21 proc. uczestników badania, w tym 9 proc. "zdecydowanie", natomiast 12 proc. "raczej". 9 proc. nie ma zdania.

– Polacy w Unii Europejskiej jako instytucji widzą dużo korzyści, które nie dotyczą bezpośrednio aspektów stricte finansowych. Natomiast waluta euro jest już tym obszarem, który skupia w sobie makroekonomiczne elementy. Słyszymy zdanie innych narodów, które w niektórych przypadkach żałują, że euro zostało wprowadzone. I te nastroje wokół waluty euro sprawiają, że nasze społeczeństwo nie jest entuzjastycznie do niej nastawione – skomentował politolog dr Bartłomiej Machnik. Od Nowego Roku walutę euro wprowadziła Bułgaria. Oznacza to, że do strefy euro nie weszły jeszcze tylko: Polska, Rumunia, Czechy, Węgry, Szwecja i Dania.

Oba badania zostały wykonane przez Instytut Badań Pollster w dniach 31 grudnia 2025 r. – 1 stycznia 2026 r. metodą CAWI na próbie 1002 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

