Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej? Są wyniki nowego sondażu

Instytut Badań Pollster w najnowszym sondażu na zlecenie "Super Expressu" zapytał respondentów, czy Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej. 69 proc. ankietowanych chce, aby nasz kraj pozostał w UE. 51 proc. badanych odpowiedziało "zdecydowanie", a kolejnych 18 proc. "raczej".

Za polexitem opowiedziało się 22 proc. uczestników badania, z czego 10 proc. "zdecydowanie", zaś 12 proc. "raczej". 9 proc. pytanych nie miało zdania w tej sprawie.

Euro w Polsce? Jest sondaż

W sondażu Instytutu Badań Pollster dla "SE" respondentów zapytano również, czy Polska powinna wprowadzić walutę euro. Zdecydowana większość ankietowanych jest przeciwko takiemu rozwiązaniu. "Zdecydowanie nie" odpowiedziało 48 proc. badanych, a "raczej nie" – 22 proc. Łącznie przeciw przyjęciu euro opowiedziało się więc aż 70 proc. pytanych.

Za europejską walutą opowiedziało się 21 proc. uczestników badania, w tym 9 proc. "zdecydowanie", natomiast 12 proc. "raczej". 9 proc. nie ma zdania.

– Polacy w Unii Europejskiej jako instytucji widzą dużo korzyści, które nie dotyczą bezpośrednio aspektów stricte finansowych. Natomiast waluta euro jest już tym obszarem, który skupia w sobie makroekonomiczne elementy. Słyszymy zdanie innych narodów, które w niektórych przypadkach żałują, że euro zostało wprowadzone. I te nastroje wokół waluty euro sprawiają, że nasze społeczeństwo nie jest entuzjastycznie do niej nastawione – skomentował politolog dr Bartłomiej Machnik. Od Nowego Roku walutę euro wprowadziła Bułgaria. Oznacza to, że do strefy euro nie weszły jeszcze tylko: Polska, Rumunia, Czechy, Węgry, Szwecja i Dania.

Oba badania zostały wykonane przez Instytut Badań Pollster w dniach 31 grudnia 2025 r. – 1 stycznia 2026 r. metodą CAWI na próbie 1002 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

Czytaj też:

Nowy kraj w strefie euro. Sikorski chwali decyzję Bułgarii