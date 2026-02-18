Ile PiS traci do KO? Oto najnowszy sondaż poparcia dla partii

W sondażu respondentom postawiono pytanie: "Na które ugrupowanie oddałbyś głos, gdyby wybory do polskiego parlamentu odbywały się w najbliższą niedzielę?".

Najwięcej wskazań zebrała Koalicja Obywatelska – 33 proc. badanych zadeklarowało poparcie właśnie dla tego ugrupowania. Drugą pozycję zajęło Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego uzyskała 28 proc. wskazań.

Na trzecim miejscu uplasowała się Konfederacja z wynikiem 11 proc. Tuż za nią znalazła się Konfederacja Korony Polskiej, którą chce poprzeć 10 proc. ankietowanych.

Do Sejmu weszłaby również Lewica – 9 proc. respondentów zadeklarowało oddanie na nią głosu.

Polska 2050 i PSL poniżej progu

Poniżej progu wyborczego znalazły się kolejne ugrupowania. Razem uzyskało 3 proc., PSL – 2 proc., podobnie jak Polska2050 – 2 proc. Wolni Republikanie Marka Jakubiaka zdobyli 1 proc. wskazań. Odpowiedź „Inne” wybrał 1 proc. uczestników badania.

Sondaż został przeprowadzony dla portalu wpolityce.pl metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie pod względem płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania. W badaniu wzięło udział 1098 osób. Realizacja trwała od 6 do 17 lutego 2026 roku.

Sondaż: Koalicja Obywatelska traci poparcie

Z kolei w najnowszym sondażu OGB Koalicja Obywatelska notuje największy spadek poparcia spośród wszystkich formacji. Na partię Donalda Tuska chce bowiem głosować 34,5 proc. respondentów, co oznacza spadek o 4,5 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem.

Drugie miejsce niezmiennie okupuje Prawo i Sprawiedliwość, które popiera 27,8 proc. ankietowanych. Jest to spadek w porównaniu ze styczniowym sondażem OGB o 0,7 pkt. proc.

Na podium znalazła się jeszcze Konfederacja. Na sojusz Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka planuje głosować 14,4 proc. To wzrost w poparciu o 2,1 pkt. proc. Jest to też największy wzrost pośród wszystkich formacji.

