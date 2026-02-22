To koniec Hołowni? Polacy odpowiedzieli

"Jak obecny rozłam w partii Polska 2050 wpłynie na karierę i pozycję polityczną byłego marszałka?" – takie pytanie postawiono w badaniu przeprowadzonym przez Wirtualną Polskę.

Najwięcej, bo aż 49 proc. respondentów uważa, że rozłam zakończy karierę polityczną Hołowni (z czego 18 proc. jest o tym przekonanych zdecydowanie, a 31 proc. uważa tak w stopniu umiarkowanym). Duża grupa, 32 proc. badanych, nie potrafi jednoznacznie ocenić skutków obecnej sytuacji.

15 proc. ankietowanych sądzi, że wydarzenia te nie będą miały istotnego wpływu na jego dalsze losy. Tylko 4 proc. respondentów wierzy w umocnienie jego pozycji (zaledwie 1 proc. wskazało odpowiedź "zdecydowanie wzmocni").

Badanie zostało zrealizowane 18-19 lutego 2026 roku na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna metodą CAWI. Próba wyniosła 1045 osób (ogólnopolska próba osób od 18 lat wzwyż). Struktura próby dobrana według reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

Rozłam w Polsce 2050

W środę minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska poinformowała, że grupa kilkunastu parlamentarzystów opuściła Polskę 2050 i utworzy nowy klub parlamentarny, który nazywa się Centrum. Łącznie akces do nowego klubu zgłosiło 15 posłów (w tym jedna posłanka niezrzeszona) oraz trzech senatorów.

Szymon Hołownia, były przewodniczący Polski 2050, powiedział później, że rozłam w Polsce 2050 go boli i „rozdziera mu serce". Zdaniem wicemarszałka Sejmu do rozłamu doprowadziła nienawiść do wybranej w demokratycznych wyborach przewodniczącej partii Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.

Z kolei przewodnicząca Polski 2050, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, odnosząc się do rozłamu w ugrupowaniu, oceniła, że część posłów nie zaakceptowała wyniku demokratycznych wyborów w partii i zdezerterowała z jej szeregów. Zapewniła, że ugrupowanie pozostaje wyrazistym centrum, wiernym swojej tożsamości i koalicji rządzącej.

