Kryzys w Polsce 2050 trwa. Hołownia wykonał wymowny gest

Portal Onet informuje o kolejnej odsłonie napięć w Polsce 2050. Według doniesień serwisu, Szymon Hołownia opuścił wewnętrzną grupę dyskusyjną parlamentarzystów ugrupowania. – Myślę, że nie ma nic bardziej symbolicznego niż to, że Szymon już nie chce brać udziału ani nawet obserwować dyskusji wszystkich parlamentarzystów – powiedział anonimowo jeden z polityków formacji.

Chaos w Polsce 2050

W sobotę na Radzie Krajowej Polski 2050 przyjęto uchwałę blokującą zmiany w klubie parlamentarnym aż do czasu partyjnego zjazdu zaplanowanego na koniec marca. Uchwała została zaproponowana przez przewodniczącą Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz i zakłada m.in. zawieszenie trwających postępowań dyscyplinarnych, wstrzymanie zmian kadrowych w organach partyjnych oraz ograniczenie zmian formalnych w podmiotach związanych z ugrupowaniem. Dokument zobowiązuje także członków partii do zaprzestania działań mogących pogłębiać napięcia wewnętrzne.

Polska 2050 od dłuższego czasu zmaga się z kryzysem, czego ostatnim przejawem jest odejście z jej szeregów poseł Żanety Cwaliny-Śliwowskiej. – Posłowie mają prawo do wyrażenia wotum nieufności wobec szefa klubu, który łamał regulamin. Metody uzyskania pokoju, próba depolaryzacji wydają się być nieefektywne i mają prowadzić do zupełnie innego efektu – mówiła.

Tymczasem Michał Kobosko stwierdził jednoznacznie, że "projekt pod nazwą Polska 2050 Szymona Hołowni niestety dobiega końca". Oskarżył również nową szefową ugrupowania, Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, o wprowadzenie "antydemokratycznych rządów". – Od czasu, kiedy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz najpierw została pierwszą wiceszefową, a później szefową partii, to ugrupowanie nie ma już wiele wspólnego z Polską 2050 Szymona Hołowni, jaką zakładaliśmy – stwierdził eurodeputowany.

Kobosko zasugerował również, że może być kolejnym politykiem, który opuści szeregi Polski 2050. – W takiej partii dla mnie nie ma miejsca. A przede wszystkim to ja nie widzę dla siebie miejsca w takim ugrupowaniu – oznajmił.

