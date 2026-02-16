"Jestem bliski decyzji o opuszczeniu partii". Szykuje się kolejne odejście z Polski 2050?

W sobotę na Radzie Krajowej Polski 2050 przyjęto uchwałę blokującą zmiany w klubie parlamentarnym, do czasu partyjnego zjazdu zaplanowanego na koniec marca. Władze ugrupowania przekonywały, że decyzja ma uspokoić wewnętrzny konflikt, jednak część polityków ocenia ją jako próbę zablokowania zmian personalnych w kierownictwie klubu.

Partia od dłuższego czasu zmaga się z kryzysem, czego ostatnim przejawem jest odejście z jej szeregów poseł Żanety Cwalin-Śliwowskiej. Tymczasem Michał Kobosko stwierdził jednoznacznie, że "projekt pod nazwą Polska 2050 Szymona Hołowni niestety dobiega końca". Oskarżył również nową szefową ugrupowania o wprowadzenie "antydemokratycznych rządów".

– Od czasu, kiedy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz najpierw została pierwszą wiceszefową, a później szefową partii, to ugrupowanie nie ma już wiele wspólnego z Polską 2050 Szymona Hołowni, jaką zakładaliśmy – stwierdził.

Będzie kolejne odejście z Polski 2050?

Kobosko zasugerował, że może być kolejnym politykiem, który opuści szeregi partii. Stwierdził, że to "wychodzi, udaje się w jakimś innym, bliżej mi nieznanym i niezrozumiałym kierunku".

– Tak, te nowe idee są z zupełnie innego świata. W takiej partii dla mnie nie ma miejsca. A przede wszystkim to ja nie widzę dla siebie miejsca w takim ugrupowaniu – powiedział.

Jego zdaniem, za odwrót od fundamentalnych idei ważnych dla Polski 2050 odpowiada Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

– Cały ubiegły rok przedstawiała na zewnątrz idee, które były wyłącznie jej pomysłami. Nie były w ogóle omawiane we władzach partii i zaskakiwały wielu naszych członków, budziły ich opór i niezgodę. Te czysto prywatne idee były publicznie, niezgodnie z prawdą, prezentowane jako obowiązująca linia partii – powiedział i dodał, że jest "bliski opuszczenia partii".

– Obecna sytuacja jest jednak nie do wytrzymania. Pani minister zaczęła w naszej partii rządy antydemokratyczne. Jej pierwsze decyzje personalne i organizacyjne, wbrew szumnym wypowiedziom, są obliczone na zaognianie sytuacji, na wypchnięcie z partii siłą tych wszystkich, którzy mają własne zdanie – powiedział Kobosko.

