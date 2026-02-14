Awantura w Polsce 2050. Władze ujawniają

"Rada Krajowa Polski 2050 podjęła uchwałę pokojową, która zobowiązuje wszystkich członków PL 2050 do współpracy, dialogu i zakończenia sporów personalnych. Celem tej uchwały jest przekierowanie energii na współpracę i pracę, odbudowanie zaufania wyborców, a nie pogrążaniu się w kłótniach i sporach" – czytamy w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych partii.

Jak zaznaczyły władze ugrupowania, "w Polsce 2050 jest miejsce dla wszystkich, którzy chcą takiej współpracy, a także pokojowego dialogu wewnętrznego".

"Jeśli jednak ktoś nie chce współpracować w ramach naszej partii. Jeśli ktoś nie chce pokoju i dochodzenia do rozwiązań przez dialog – to jest to jego wybór. Ale tym wyborem, stawiając się poza Polską 2050, stawiają się też poza jej Klubem, który jest parlamentarną reprezentacją naszej partii" – napisano w oświadczeniu. "My, Polska 2050, nie schodzimy z obranej drogi. Wzmacniania naszej partii i współpracy w ramach Koalicji 15 X" – dodano.

Posłanka odchodzi z Polski 2050. Na tym nie koniec

Posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska przekazała w sobotę, że opuszcza Polskę 2050. Jako powód wskazała na uchwałę, która jej zdaniem blokuje zmiany personalne.

Do mediów przedostała się informacja, że Aleksandra Leo rozważa podobny krok. – W ciągu kilku dni podejmę decyzję w sprawie przyszłości w partii – przekazała parlamentarzystka w rozmowie z Polsat News.

Leo stwierdziła, że nie tylko ona rozważa odejście z formacji. Grupa parlamentarzystów Polski 2050 wspólnie podejmie decyzję o dalszych losach i ewentualnym opuszczeniu partii. Z wypowiedzi poseł wynika jednak, że decyzja zdaje się być już przesądzona.

– Dzisiejsza uchwała, uchwała kagańcowa, która odbiera nam głos, to jest taki symboliczny koniec Polski 2050, do której ja przystępowałam – przyznała.

