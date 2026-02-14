Polsce 2050 grozi rozpad. Kolejni politycy mogą odejść

– W ciągu kilku dni podejmę decyzję w sprawie przyszłości w partii – przekazała Aleksandra Leo w rozmowie z Polsat News.

Leo stwierdziła, że nie tylko ona rozważa odejście z formacji. Grupa parlamentarzystów Polski 2050 wspólnie podejmie decyzję o dalszych losach i ewentualnym opuszczeniu partii. Z wypowiedzi poseł wynika jednak, że decyzja zdaje się być już przesądzona.

– Dzisiejsza uchwała, uchwała kagańcowa, która odbiera nam głos, to jest taki symboliczny koniec Polski 2050, do której ja przystępowałam – przyznała.

Wcześniej tego samego dnia Żaneta Cwalina-Śliwowska przekazała, że opuszcza Polskę 2050. Jako powód również wskazała na uchwałę blokującą zmiany personalne.

Uchwałami w nieposłusznych członków

Uchwała została zaproponowana przez przewodniczącą Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz i zakłada m.in. zawieszenie trwających postępowań dyscyplinarnych, wstrzymanie zmian kadrowych w organach partyjnych oraz ograniczenie zmian formalnych w podmiotach związanych z ugrupowaniem. Dokument zobowiązuje także członków partii do zaprzestania działań mogących pogłębiać napięcia wewnętrzne. Kluczowym momentem spotkania było głosowanie nad przyjęciem tej uchwały. Miała ona zatrzymać wszelkie roszady personalne, zarówno w partii, jak i w klubie parlamentarnym, w tym próby odwołania Pawła Śliza z funkcji przewodniczącego klubu. Spór o to stanowisko narastał od początku tygodnia i był jedną z głównych osi konfliktu wewnątrz ugrupowania.

Przyjęcie uchwały oznaczało faktyczne zamrożenie planowanych zmian kadrowych, których domagała się część polityków związanych z Pauliną Hennig-Kloską. Po przegranym głosowaniu – według relacji uczestników spotkania – posłanka opuściła posiedzenie bez słowa, co wywołało konsternację wśród części działaczy. Część uczestników była oburzona takim zachowaniem, inni przyjęli je ze zdziwieniem. Władze partii zapowiadają jednak próbę deeskalacji konfliktu. W planach są rozmowy przy jednym stole oraz negocjacje dotyczące przyszłego kształtu klubu parlamentarnego i relacji między frakcjami.

Czytaj też:

W Polsce 2050 znów wrze? Hennig-Kloska opuściła spotkanieCzytaj też:

Szefowa Polski 2050 pisze o "lobby alkoholowym". Co z wątpliwościami ws. projektu jej partii?