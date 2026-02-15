Petru zapowiada "zmiany". Kolejne trzęsienie w Polsce 2050?

W sobotę na Radzie Krajowej Polski 2050 przyjęto uchwałę blokującą zmiany w klubie parlamentarnym, do czasu partyjnego zjazdu zaplanowanego na koniec marca. Władze ugrupowania przekonywały, że decyzja ma uspokoić wewnętrzny konflikt, jednak część polityków ocenia ją jako próbę zablokowania zmian personalnych w kierownictwie klubu.

Tajemniczy wpis Petru

Nowe spekulacje wywołał krótki wpis Ryszarda Petru w mediach społecznościowych. "Czas na zmiany" – napisał polityk, nie rozwijając swojej myśli mimo pytań dziennikarzy. Wpis pojawił się w momencie narastających napięć w partii i został odebrany jako możliwy sygnał zmian personalnych lub politycznych.

Od soboty 14 lutego pojawiają się sygnały o możliwym poważnym kryzysie w ugrupowaniu. Z Polski 2050 odeszła wczoraj Żaneta Cwalina-Śliwowska, która jako powód wskazała przyjętą uchwałę. Posłanka zrezygnowała z członkostwa w partii, pozostając jednocześnie w klubie parlamentarnym. Możliwość odejścia z ugrupowania rozważa także Aleksandra Leo. W rozmowie z Polsat News zapowiedziała, że decyzję w sprawie swojej przyszłości podejmie w ciągu kilku dni. Jak podkreśliła, nie jest jedyną osobą analizującą taki scenariusz, a grupa parlamentarzystów może wspólnie zdecydować o dalszych losach w partii. Przyjętą uchwałę określiła jako "kagańcową" i symboliczny koniec formacji w dotychczasowym kształcie.

Uchwała kagańcowa

Dokument przyjęty przez Radę Krajową przewiduje m.in. zawieszenie postępowań dyscyplinarnych, wstrzymanie zmian kadrowych w organach partyjnych oraz ograniczenie formalnych zmian w strukturach powiązanych z ugrupowaniem. W praktyce oznacza zamrożenie planowanych roszad personalnych, w tym prób odwołania przewodniczącego klubu parlamentarnego, o co zabiegała część posłów.

Według relacji uczestników spotkania po przegranym głosowaniu część polityków, w tym Paulina Hennig-Kloska, demonstracyjnie opuściła posiedzenie. Władze partii zapowiadają jednak próby deeskalacji konfliktu i rozmowy między frakcjami dotyczące przyszłego funkcjonowania klubu parlamentarnego.

