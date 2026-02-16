"Po skandalicznym zaatakowaniu". Polska 2050 reaguje na odejście kolejnego polityka

Europoseł Michał Kobosko w oświadczeniu przekazał, że Polska 2050 była jak dotąd jedyną partią, do której należał.

„Co więcej, była partą, którą aktywnie współtworzyłem od zera. Wierzyłem, że właśnie ta partia zajmie stabilną i silną pozycję w centrum polskiej sceny politycznej. Że wejdzie klinem w bardzo mocno zakleszczony układ PO – PiS” – przekazał.

Podkreślił, że „przez wiele miesięcy jako członek kierownictwa partii, jej pierwszy Przewodniczący, a potem pierwszy wiceprzewodniczący, pracowałem z pełnym oddaniem na rzecz budowy struktur, rozbudowy oferty programowej, wzmocnienia pozycji względem innych partii, wreszcie zaistnienia PL2050 na europejskiej scenie politycznej”.

Michał Kobosko ocenił, że „osiągnęliśmy wymierny sukces w wyborach 15 października 2023 roku we wspólnej, wzajemnie uzupełniającej się koalicji z PSL”. „Wprowadziliśmy silną, świeżą reprezentację do Sejmu i Senatu, zajęliśmy ważne pozycje w rządzie i parlamencie. To, co stało się później, jest już przedmiotem wielu analiz politologów i dziennikarzy” – dodał.

Kobosko odchodzi z Polski 2050. Komentarz partii

Jego dojście skomentowała Polska 2050. „Po dzisiejszym skandalicznym zaatakowaniu Polski 2050 i jej ludzi Michał Kobosko odszedł z partii. Żaden inny scenariusz nie byłby do przyjęcia” – czytamy na profilu partii na platformie X.

Wcześniej europoseł Michał Kobosko w rozmowie z TVN24 powiedział m.in., że nie wyklucza utworzenia nowej partii, a „projekt pod nazwą Polska 2050 Szymona Hołowni niestety dobiega końca”.

Przewodnicząca Polski 2050, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oceniła w TOK FM, że wypowiedź Michała Koboski jest przykładem uderzania w partię przez ludzi sfrustrowanych tym, że nie wygrali wyborów. Przywołała spotkanie online z członkami partii sprzed kilku dni, na którym mieli oni wyrażać głębokie oburzenie tego rodzaju deklaracjami.

Cwalina-Śliwowska odeszła z Polski 2050

W sobotę poseł Żaneta Cwalina-Śliwowska poinformowała, że odchodzi z Polski 2050, ale pozostaje w klubie parlamentarnym ugrupowania. Decyzję ogłosiła po sobotnich obradach Rady Krajowej partii i podjętej uchwale zobowiązującej jej członków, by do Zjazdu Krajowego zaprzestali eskalacji napięć.

