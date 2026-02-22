Kontrowersje wokół prezydenckiego projektu. Leśkiewicz opublikował oświadczenie

W czwartek prezydent Karol Nawrocki poinformował o zawetowaniu ustawy o KRS, przygotowanej przez resort sprawiedliwości. Jednocześnie tego samego dnia upubliczniony został prezydencki projekt w tej sprawie, który został już skierowany do Sejmu. Prezydent zapowiedział, że jeśli jego propozycje zostaną odrzucone, to "zwróci się do Narodu z wnioskiem o referendum w sprawie przywrócenia normalności w funkcjonowaniu sądów".

– W związku z postępującym rozkładem wymiaru sprawiedliwości, tak jak wcześniej zapowiadałem, przedstawiam własny projekt ustawy o przywróceniu prawa do sądu oraz rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki oparty na trzech konkretnych zasadach: bezstronności sądów, niepodważalności orzeczeń, potwierdzeniu statusu prawidłowo nominowanych sędziów – zaznaczył Karol Nawrocki. Jak wskazał, celem jest stabilność i realne skrócenie czasu postępowań. – Jeżeli propozycje dialogu zostaną odrzucone – zgodnie ze swoim zobowiązaniem – ostatecznie zwrócę się do Narodu z wnioskiem o referendum w sprawie przywrócenia normalności w funkcjonowaniu sądów. Niech zdecydują obywatele. To Ich głos zawsze jest najważniejszy – poinformował prezydent.

Marcin Szwed, prawnik z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zauważył, że w pliku projektu jako jego autor widnieje "Bartosz Lewandowski". Szwed napisał: "W pliku z uzasadnieniem projektu ustawy turbokagańcowej Prezydenta jako jego autor widnieje... Bartosz Lewandowski". Prawnik zabrał głos w sprawie. "Nie jestem autorem całego projektu ustawy oraz jego uzasadnienia" – przekazał mec. Bartosz Lewandowski. Dalej przyznał, że brał udział w przygotowaniu projektu, w tym przedstawił pomysł w zakresie skargi na przewlekłość postępowania.

Rzecznik prezydenta komentuje

Rzecznik Karola Nawrockiego opublikował komunikat. Rafał Leśkiewicz wyjaśnił, że za finalny kształt propozycji odpowiada Kancelaria Prezydenta RP.

"W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami dotyczącymi prac nad prezydenckim projektem ustawy o przywróceniu prawa do sądu oraz rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, poniżej kilka faktów: – ustawa wraz z uzasadnieniem powstawały w Kancelarii Prezydenta RP. Ich ostateczny kształt został przygotowany przez prawników z KPRP, – w tym przypadku, jak również w trakcie procesu powstawania innych projektów ustaw oraz ich uzasadnień, KPRP konsultuje je i korzysta z wiedzy eksperckiej osób oraz środowisk zajmujących się konkretną tematyką. To normalna praktyka. Nie zmienia to faktu, że za przygotowanie wersji finalnej zawsze odpowiada Kancelaria Prezydenta RP" – napisał.

Czytaj też:

"Komuś żyrandol na głowę spadł w Pałacu Prezydenckim"Czytaj też:

Prof. Zoll o propozycji prezydenta: Narusza niezawisłość sędziów