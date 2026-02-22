"Nie będziemy biernie się przyglądać". Orban ostro odpowiada Ukrainie

„Zapewnimy dostawy paliwa na Węgry i podejmiemy niezbędne środki zaradcze do czasu wznowienia dostaw” – napisał na platformie X Viktor Orban.

twitter

Premier Węgier wymienił, że środki zaradcze to:

brak dostaw oleju napędowego z Węgier na Ukrainę;

odmowa udzielenia Ukrainie jakiejkolwiek pożyczki wojskowej;

brak poparcia dla sankcji. 20. pakiet sankcji zostanie odrzucony.

Węgry wstrzymują dostawy oleju napędowego na Ukrainę

Transport rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem „Przyjaźń” przez Ukrainę został wstrzymany pod koniec ubiegłego miesiąca z powodu – jak twierdzi Ukraina – zakrojonych na szeroką skalę ataków rosyjskich na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

W związku z problemami z tranzytem rurociągiem naftowym "Przyjaźń", szef MSZ Węgier Péter Szijjártó oświadczył w środę, że Węgry wstrzymują dostawy oleju napędowego na Ukrainę do czasu wznowienia pracy rurociągu.

90 mld pożyczki UE dla Ukrainy. Blokada Węgier

W piątek minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto poinformował na platformie X, że „Węgry będą blokować 90-miliardową pożyczkę UE dla Ukrainy do czasu wznowienia tranzytu ropy naftowej na Węgry rurociągiem Przyjaźń”.

„Ukraina szantażuje Węgry, wstrzymując tranzyt ropy naftowej we współpracy z Brukselą i węgierską opozycją, aby wywołać zakłócenia w dostawach na Węgrzech i podnieść ceny paliw przed wyborami” – dodał.

Szef węgierskiego MSZ podkreślił, że „blokując tranzyt ropy na Węgry rurociągiem Przyjaźń, Ukraina łamie umowę stowarzyszeniową UE-Ukraina i swoje zobowiązania wobec Unii Europejskiej”. „Nie ulegniemy temu szantażowi” – napisał szef węgierskiej dyplomacji.

Czytaj też:

"Zgadnijcie, kto się cieszy". Tusk krytykuje Orbana i KaczyńskiegoCzytaj też:

"Drogi Donaldzie". Orban odpowiedział Tuskowi ws. "pożyczki" dla Ukrainy