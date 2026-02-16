Zacięta walka na Węgrzech. Kto wygra wybory?

Profil 231elections, który zajmuje się analizą sondaży, opublikował na platformie X najnowsze zestawienie poparcia dla węgierskich partii politycznych. Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia.

Wybory na Węgrzech. Co mówią sondaże?

Według badania ośrodka Nézőpont Intézet, Fidesz premiera Viktora Orbana ma 46 proc. poparcia, zaś opozycyjna partia TISZA, której liderem jest Peter Magyar – 40 proc.

Podobnie kształtują się wyniki w sondażu Alapjogokért Központ. W sondażu poparcie dla Fideszu to około 49 proc. zaś a dla opozycyjnej partii TISZA – 42 proc.

Instytut Idea twierdzi natomiast, że TISZA prowadzi aż z 10-punktową przewagą i osiąga wynik na poziomie 48 proc. poparcia. W badaniu Fidesz zanotował 38 proc.

Z kolei, biorąc pod uwagę średnią sondażową, TISZA ma 44,8 proc. poparcia, co oznacza spadek o 0,1 pkt. proc. zaś Fidesz: 41,8 proc. – to wzrost o 0,3 pkt. proc.

Rubio spotkał się z Orbanem. Tusk – z Magyarem

W poniedziałek sekretarz stanu USA Marco Rubio spotkał się w Budapeszcie z premierem Viktorem Orbanem. Wcześniej szefowi węgierskiego rządu poparcia udzielił Donald Trump.

Marco Rubio podkreślił, zwracając się do Viktora Orbana, że „prezydent Trump jest głęboko zaangażowany w twój sukces, ponieważ twój sukces jest naszym sukcesem”.

– Stany Zjednoczone chcą, by Węgry się rozwijały, ponieważ leży to w amerykańskim interesie narodowym – zwłaszcza tak długo, jak długo przywódcą tego kraju jest Viktor Orban – powiedział.

„Z dumą POPARŁEM Viktora w wyborach w 2022 roku i jestem zaszczycony, że mogę to zrobić ponownie. Viktor Orban to prawdziwy przyjaciel, wojownik i ZWYCIĘZCA. Ma moje pełne i całkowite poparcie dla reelekcji na stanowisko premiera Węgier – NIGDY NIE ZAWIEDZIE WIELKIEGO NARODU WĘGIER!” – napisał amerykański przywódca na portalu Truth Social.

Z kolei z liderem węgierskiej opozycji Peterem Magyarem spotkał się w piątek premier Donald Tusk. Do spotkania doszło podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

