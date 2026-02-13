Tusk: Spotkam się z liderem węgierskiej opozycji

Podczas spotkania z dziennikarzami premier Donald Tusk mówił o planach spotkań podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Wskazał, że przywódcy będą dyskutowali m.in. o ostatnich rozmowach amerykańsko-rosyjskich i ukraińsko-rosyjskich i o perspektywie zawieszenia broni lub pokoju. Szef polskiego rządu przekazał, że spotka się także z Peterem Magyarem.

– Spotkam się też z kandydatem na premiera opozycji węgierskiej. Pan Magyar prosił o to spotkanie, będzie miał cały cykl spotkań, ale szczególnie zależy mu na odbudowie relacji z Polską, ze zrozumiałych względów też jestem tym zainteresowany – powiedział.

Premier został zapytany, czy spotka się również z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Tusk odparł, że nie planuje takiej rozmowy.

– Tym bardziej, że ze strony amerykańskiej informacja o tym, kto będzie, a kto nie, zmieniają się. W związku z tym dość trudno ustawiać pod te informacje agendę spotkań. Ale oczywiście dobrze by było, gdyby Marco Rubio uczestniczył w spotkaniu czy to koalicji chętnych czy wieczornym spotkaniu państw NATO-owskich. Ale to nie ode mnie zależy – wskazał.

Nawrocki zawetuje ustawę o SAFE?

Tusk był również pytany o swoje przewidywania dotyczące tego, czy prezydent Karol Nawrocki zawetuje ustawę o SAFE. Przypomnijmy, że W piątek sejmowa większość przegłosowała ustawę wdrażającą zaciągnięcie 45-letniego kredytu na prawie 190 miliardów złotych z Unii Europejskiej w ramach programu SAFE. W głosowaniu nad zaciągnięciem pożyczki wzięło udział 439 posłów. Za przyjęciem ustawy zagłosowało 236 posłów, a przeciw – 199. Cztery osoby wstrzymały się od głosu. Przeciwko głosowały kluby PiS i Konfederacji.

– Będę czekał też na decyzję prezydenta, czy będzie wetował czy nie. Na razie jestem pod bardzo złym wrażeniem jego weta w sprawie tej kolejnej ustawy dot. bezpieczeństwa na rynku kryptowalut, bezpieczeństwa Polaków, którzy są obecni na tym rynku. Mam coraz więcej złych podejrzeń, kto i dlaczego skłania prezydenta i Konfederację i PiS, żeby tak bardzo zawzięcie blokować regulacje, które mają uczynić ten rynek bezpiecznym dla ludzi – wskazał Tusk.

