Orban z ważnym poparciem Trumpa. "Twój sukces jest naszym sukcesem"

Podczas wspólnej konfederacji prasowej Viktor Orban stwierdził, że w relacjach Węgier i USA nastał „złoty wiek”.

– Nie pamiętam, kiedy relacje pomiędzy naszymi narodami były tak bliskie, przyjazne i zrównoważone. Nigdy w historii nie osiągnęliśmy takiego poziomu – ocenił.

Zdaniem szefa węgierskiego rządu „prezydent USA Donald Trump zrobił najwięcej spośród światowych polityków na rzecz pokoju”. – Gdyby Trump był prezydentem w 2022 roku, ta wojna w ogóle by nie wybuchła – ocenił, mówiąc o wojnie na Ukrainie.

– Jesteśmy gotowi zorganizować ma Węgrzech spotkanie przywódców w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie – powiedział.

Z kolei Marco Rubio, odnosząc się do „złotego wieku” relacji USA z Węgrami, przyznał, że określenie to nie jest przesadą.

– To relacje bliskie nie tylko retoryczne, ale też w działaniu. Niektórzy twierdzą, że Węgry są izolowane; to nieprawda. Amerykańskie inwestycje są na to dowodem, a przyczyną zaangażowania (USA) na Węgrzech jest silnie przywództwo premiera Orbana, który je chroni, utrzymując konkurencyjność. Otwieramy tę złotą erę nie tylko dzięki zgodności naszych narodów, ale też dzięki relacji premiera Orbana z prezydentem Trumpem. Nie jest żadną tajemnicą, co prezydent sądzi na temat premiera. Ważne jest zrozumienie, jak istotne dla relacji państw są relacje ich przywódców – dodał.

Podkreślił, zwracając się do Viktora Orbana, że „prezydent Trump jest głęboko zaangażowany w twój sukces, ponieważ twój sukces jest naszym sukcesem”.

– Stany Zjednoczone chcą, by Węgry się rozwijały, ponieważ leży to w amerykańskim interesie narodowym – zwłaszcza tak długo, jak długo przywódcą tego kraju jest Viktor Orban – powiedział.

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia.

Wybory na Węgrzech. Trump popiera Orbana

W lutym Donald Trump udzielił poparcia Viktorowi Orbanowi.

„Z dumą POPARŁEM Viktora w wyborach w 2022 roku i jestem zaszczycony, że mogę to zrobić ponownie. Viktor Orban to prawdziwy przyjaciel, wojownik i ZWYCIĘZCA. Ma moje pełne i całkowite poparcie dla reelekcji na stanowisko premiera Węgier – NIGDY NIE ZAWIEDZIE WIELKIEGO NARODU WĘGIER!” – napisał amerykański przywódca na portalu Truth Social.

