Czy ktoś jest w stanie pokonać Orbana? Ekspert studzi nastroje opozycji

Zdaniem węgierskiego eksperta Andrása Biro-Nagya, nadchodzące głosowanie może okazać się jednym z najtrudniejszych testów dla urzędującego premiera Viktora Orbana po 16 latach nieprzerwanej władzy. Jednocześnie analityk ocenia, że międzynarodowe wsparcie – zwłaszcza ze strony Donalda Trumpa – może znacząco wzmocnić pozycję lidera Fideszu.

Węgrzy nie wierzą, że alternatywa jest realna?

Biro-Nagy zwraca uwagę, że rosnąca część społeczeństwa jest zmęczona rządami Orbana, a niemal połowa Węgrów deklaruje chęć zmiany władzy. Mimo to wielu wyborców wciąż nie wierzy, że alternatywa jest realna, a frustracja wobec obecnego rządu może nie wystarczyć, by przełamać obawy przed niepewnością polityczną.

Ekspert podkreśla, że jednym z kluczowych elementów kampanii premiera jest akcentowanie silnych relacji międzynarodowych – zarówno z USA, jak i z Rosją oraz Chinami. Według analityka przekaz rządu koncentruje się na budowaniu poczucia zagrożenia i przekonywaniu wyborców, że zmiana władzy mogłaby osłabić pozycję kraju w niestabilnej sytuacji globalnej.

Orban ma przewagę w polityce międzynarodowej

Biro-Nagy wskazuje również na różnice w strategiach wyborczych. Lider opozycyjnej partii TISZA, Peter Magyar, skupia się głównie na sprawach krajowych, takich jak koszty życia czy jakość usług publicznych. Z kolei Orban podkreśla znaczenie doświadczenia w polityce międzynarodowej i przedstawia siebie jako gwaranta stabilności w trudnych czasach.

Zdaniem eksperta, mimo przewagi TISZA w części niezależnych sondaży, obecny premier wciąż ma realne szanse na zwycięstwo. O wyniku wyborów może zdecydować to, czy opozycja przekona wyborców, że jest w stanie zaoferować wiarygodną i bezpieczną alternatywę. W ocenie analityka kampania Orbana opiera się na przekonaniu społeczeństwa, że największym ryzykiem jest zmiana, podczas gdy opozycja stara się dowodzić, że zagrożeniem jest utrzymanie obecnego kursu.

