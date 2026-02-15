Opozycja ostro uderza w Orbana. Magyar zapowiada rozliczenie władzy

Lider opozycji Peter Magyar podczas niedzielnego wystąpienia w Budapeszcie zapowiedział, że po wyborach parlamentarnych przywróci wolność obywatelską, pobudzi gospodarkę i rozprawi się z korupcją.

"Czas nazwać korupcję po imieniu: To kradzież"

Polityk ostro skrytykował rząd Viktora Orbana, zarzucając jemu i jego zapleczu politycznemu wzbogacanie się kosztem społeczeństwa. Magyar podkreślił: – Czas nazwać korupcję po imieniu: to kradzież. Zadeklarował także wprowadzenie pełnej przejrzystości w zarządzaniu funduszami publicznymi oraz odzyskanie środków, które według niego Węgry traciły w czasie wieloletnich rządów obecnej władzy. W jego ocenie gospodarka kraju oraz produktywność stoją w miejscu, a rząd nie potrafi skutecznie pozyskiwać należnych funduszy unijnych.

Opozycja przedstawiła także stanowisko w kwestiach migracyjnych i bezpieczeństwa. Ugrupowanie opowiada się za utrzymaniem muru na południowej granicy państwa, zdecydowaną walką z nielegalną migracją, odrzuceniem paktu migracyjnego oraz sprzeciwem wobec przyspieszonej ścieżki członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej.

Magyar wzywa Orbana do debaty

Magyar odniósł się również do spraw prywatnych i gróźb publikacji nagrań z jego udziałem. Podkreślił, że chce budować państwo oparte na poczuciu bezpieczeństwa obywateli. Jak zaznaczył, proponuje "kraj, w którym każdy może żyć w spokoju". Lider opozycji wezwał ponadto premiera do publicznej debaty przed wyborami. Z badań opinii publicznej wynika, że większość Węgrów popiera organizację takiego spotkania. Ostatnia debata wyborcza obecnego premiera z konkurentem odbyła się w 2006 roku.

Wystąpienie lidera opozycji było odpowiedzią na sobotnie orędzie premiera, w którym podsumował on miniony rok rządów. Wybory parlamentarne na Węgrzech zaplanowano na 12 kwietnia. Do tego czasu Magyar planuje intensywną kampanię objazdową po kraju. Jeśli sondaże się potwierdzą, głosowanie może przynieść przełom w węgierskiej polityce.

