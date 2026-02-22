Wiceszefowa KE jak Hitler. Orban nie gryzie się w język

Na finiszu jest kampania przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech. Wybory odbędą się 12 kwietnia.

Szef Fideszu, premier Viktor Orban, objeżdża kraj i spotyka się z wyborcami. W sobotę miejscowości Bekescaba w południowo-wschodnich Węgrzech, w mocnych słowach odniósł się do działań wiceszefowej KE Kai Kallas. Premier stwierdził też, że gdyby zachodnioeuropejscy politycy poparli zakończenie działań wojennych w Ukrainie, to "wojna już by się skończyła".

Kallas jak Hitler? Mocne słowa Orbana

Jego zdaniem europejscy przywódcy jednak twierdzą, że konflikt wywołany przez Rosję należy kontynuować. – Dziś nadal trwa wojna, ponieważ europejscy przywódcy chcą, aby wojna trwała – mówił Viktor Orban, cytowany przez węgierski serwis Telex. Polityk podkreśla, że Europa przekazuje pieniądze na wojnę Ukrainie, choć "sama nie ma środków".

Podczas wiecu przywódca odniósł się też do pożyczki w formie kredytu z UE dla Ukrainy. – Niech TISZA [największa węgierska partia opozycyjna] tak wygra wybory, jak Ukraińcy spłacą tę pożyczkę. Oni mają tylko jedną nadzieję, że pokonają Rosję na terytorium Ukrainy. Będą żądać, by Rosja zapłaciła reparacje. Nie będę tego komentował. Powiem tylko, że próbowali tego Napoleon i Hitler. Nie udało im się. Im się nie udało, teraz próbuje Kaja Kallas. To błędna strategia – mówił Orban.

Budapeszt ogłosił decyzję

Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto poinformował na platformie X, że "Węgry będą blokować 90-miliardową pożyczkę UE dla Ukrainy do czasu wznowienia tranzytu ropy naftowej na Węgry rurociągiem Przyjaźń".

"Ukraina szantażuje Węgry, wstrzymując tranzyt ropy naftowej we współpracy z Brukselą i węgierską opozycją, aby wywołać zakłócenia w dostawach na Węgrzech i podnieść ceny paliw przed wyborami" – dodał. Węgry zablokowały rozporządzenie UE w sprawie nowelizacji Wieloletnich Ram Finansowych 2021-2027. To jedyny akt prawny w sprawie pożyczki, który wymaga jednomyślności, bo dotyczy budżetu. "Węgry zablokowały go na ostatnim etapie legislacyjnym. Dwa pozostałe zostały przyjęte większością kwalifikowaną głosów" – donosi RMF FM. Stacja podaje, że " trwają zakulisowe rozmowy, gdyż czasu jest niewiele. W poniedziałek zaplanowane jest posiedzenie unijnych ministrów spraw zagranicznych – to praktycznie ostatni moment, by uzyskać kompromis przed czwartą rocznicą wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie". W poniedziałek do Kijowa jadą szefowa KE oraz przewodniczący Rady Europejskiej.

Transport rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem "Przyjaźń" przez Ukrainę został wstrzymany pod koniec ubiegłego miesiąca z powodu – jak twierdzi Ukraina – zakrojonych na szeroką skalę ataków rosyjskich na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

