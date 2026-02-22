Zamach terrorystyczny we Lwowie? Nie żyje policjantka

W nocy z soboty na niedzielę w centrum Lwowa zginęła policjantka, a 24 osoby zostały ranne w wyniku eksplozji. Doszło do nich około godziny 00:46, w pobliżu centrum handlowego Magnus.

Jak donoszą ukraińskie media, słychać było co najmniej dwie potężne eksplozje. Alarm lotniczy nie został ogłoszony. "To był atak terrorystyczny. Obecnie 15 ofiar jest hospitalizowanych. Lekarze zapewniają wszelką niezbędną pomoc. Działają organy ścigania i wszystkie odpowiednie służby" – poinformował w porannymwpisie na kanale Telegram mer Lwowa, Andrij Sadowy.

"Według informacji operacyjnej, (...) na numer 102 wpłynęło zgłoszenie o włamaniu do sklepu przy ul. Daniliszyna 20 we Lwowie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia policyjnego patrolu doszło do wybuchu. Po przybyciu drugiej załogi nastąpiła kolejna eksplozja. Wstępnie ustalono, że zginęła 23-letnia policjantka" – podano z kolei w komunikacie prokuratury regionalnej, cytowanym przez portal "Interfax Ukraina".

"Uszkodzony jest samochód patrolowy, a także pojazd cywilny. Liczba poszkodowanych jest ustalana. Na miejsce zdarzenia skierowano karetki pogotowia ratunkowego, pracuje grupa śledcza. Prokuratorzy na miejscu ustalają dowody popełnienia przestępstwa" – informuje prokuratura. Prokuratura Obwodu Lwowskiego poinformowała, że prowadzi dochodzenie w sprawie pod kątem zamachu terrorystycznego.

Nie żyje młoda policjantka

Zabitą funkcjonariuszką okazała się 23-letnia Wiktoria Szpyłka. Pochodziła z obwodu wołyńskiego i wraz z rodzicami przeprowadziła się do Chersonia. Jak podaje serwis prava.ua, "Wiktoria ukończyła Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych i wstąpiła do policji patrolowej, początkowo w obwodzie chersońskim, a od 2023 roku w obwodzie lwowskim. Wyszła za mąż jesienią ubiegłego roku; jej mąż również jest oficerem patrolowym".

Czytaj też:

Węgry blokują 90 mld euro dla Ukrainy. "Nie ulegniemy szantażowi"