Poseł ujawnia plany Centrum. "Polska 2050 to zaniedbała"

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska ogłosiła w środę powstanie nowego klubu parlamentarnego – Centrum, w skład którego weszło 15 posłów i trzech senatorów. Wśród nich są m.in.: Aleksandra Leo, Barbara Oliwiecka, Izabela Bodnar, Norbert Pietrykowski, Rafał Kasprzyk, Ryszard Petru, Sławomir Ćwik i Żaneta Cwalina-Śliwowska. Politycy mają pozostać lojalni wobec koalicji Donalda Tuska. Przewodniczącym klubu będzie prawdopodobnie Mirosław Suchoń.

Błyskawicznie pojawiły się głosy, że niedługo utworzona zostanie partia o tej samej nazwie (Centrum). Ugrupowanie miałoby mieć rys liberalny i być zorientowane na współpracę z przedsiębiorcami.

– Centrum to miejsce, gdzie spotykają się ludzie, w którym wypracowują dobre kompromisy i odnoszą sukcesy, bo chcemy by Polska była w centrum naszej pracy, w centrum naszej uwagi, ale też dlatego, że centrum to jest miejsce, w którym zdobywa się równowagę i stawia przeciwwagę do skrajności, których w Polsce mamy w ostatnich latach zdecydowanie za wiele – mówiła na środowej konferencji prasowej Hennig-Kloska, określana przez media jako liderka "rozłamowców".

Jest nowy klub. Będzie partia Centrum?

– Najpierw rejestrujemy stowarzyszenie. Myślimy o rejestracji partii. Jest na to plan, ale rejestracja partii to znacznie dłuższy proces, który trwa wiele miesięcy. Tu są wymagane podpisy, środki – powiedziała w piątek w programie "Onet Rano" Aleksandra Leo.

Wskazała również, że do posłów związanych z nowo powstałym klubem parlamentarnym Centrum zgłaszają się już osoby, które chcą tworzyć struktury nowej formacji. – To był błąd Polski 2050, że te struktury zostały zaniedbane przez ostatnie dwa lata – zauważyła polityk. – To była wina przede wszystkim przewodniczącego Szymona Hołowni – podkreśliła.

– Głęboko wierzę, że będziemy współpracowali z parlamentarzystami Polski 2050 – dodała Leo.

