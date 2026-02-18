Kukiz porównał Hołownię do siebie. "Ma podobną przypadłość"

Paulina Hennig-Kloska, która przegrała wybory na przewodniczącego Polski 2050 z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, ogłosiła powstanie nowego klubu parlamentarnego – Centrum, w skład którego ma wejść 15 posłów i trzech senatorów. Jego członkami będą m.in.: Aleksandra Leo, Barbara Oliwiecka, Izabela Bodnar, Mirosław Suchoń, Norbert Pietrykowski, Rafał Kasprzyk, Ryszard Petru, Sławomir Ćwik i Żaneta Cwalina-Śliwowska.

Założyciel Polski 2050, wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia nie szczędził mocnych słów pod adresem polityków, którzy zdecydowali się opuścić ugrupowanie. Liderkę ruchu rozłamowców, Paulinę Hennig-Kloskę, określił mianem jego "największego rozczarowania". Podkreślił, że czuje się przez nią oszukany. Hołownia nie ma również wątpliwości co do powodów odejścia grupy parlamentarzystów z Polski 2050. – To nienawiść do Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz – stwierdził. Jednocześnie były marszałek Sejmu przyznał, że błędem z jego strony była rezygnacja z funkcji przewodniczącego partii.

Hołownia jak Kukiz? "Ma podobną przypadłość"

– Kiedy Szymon Hołownia zaczął marszałkowanie, powiedziałem moim kolegom z koła, że daję mu maksymalnie dwa lata na splendor, jakim był obdarzony po wejściu do Sejmu – skomentował w rozmowie z portalem natemat.pl Paweł Kukiz z koła Wolni Republikanie.

– Rozmawiałem z Szymonem Hołownią kilka razy i wywróżyłem mu tę przyszłość, jaką w tej chwili ma. Zrobiłem to jako obserwator i osoba, która zderzyła się z "magdalenkowym" porozumieniem i wiem, że człowiek z zewnątrz ma bardzo małe szanse, by utrzymać partię w takiej kondycji, w jakiej weszła do parlamentu – stwierdził.

– On ma podobną przypadłość do mojej, że do liderowania, którego styl wymaga obecny ustrój polityczny, czyli bycia bezkompromisowym, autorytarnym wodzem, charakterologicznie się nie nadaje, podobnie jak ja – ocenił Kukiz.

– Hołownia nie jest typem człowieka, który trzyma za pysk i prowadzi autorytarną władzę – dodał.

