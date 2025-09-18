Atak Rosji na Polskę. Polacy opuściliby kraj?

W nowym sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonym dla "Super Expressu" respondentom zadano pytanie: "Czy planujesz wyjazd z Polski w razie rosyjskiej agresji na nasz kraj?".

Taki plan potwierdziło 30 prod. badanych. Zdecydowanie więcej, aż 70 proc. deklaruje, że w razie ataku pozostanie w kraju.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 10-11.09.2025 r. na próbie 1020 dorosłych Polaków.

Zełenski o potencjalnym ataku na Polskę. "Nie zdołają uratować ludzi"

WołodymyrZełenski mówił o tym, że ukraińskie siły powietrzne wraz z jednostkami obrony przeciwlotniczej, grupami mobilnymi, myśliwcami i bezzałogowymi samolotami przechwytującymi, stanowią wielosystemową strukturę. Przypomniał, że zadziałała ona podczas niedawnego ataku rosyjskich dronów na Ukrainę. Spośród 810 udało się wówczas zestrzelić aż 700.

Prezydent Ukrainy dokonał tu porównania z niedawnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Pokazał jak na tle ukraińskiej obrony wygląda ta w naszym kraju.

– Można to porównać na przykład z sytuacją w Polsce. To nie jest przesłanie do naszych polskich przyjaciół – oni nie są w stanie wojny, więc zrozumiałe jest, że nie są gotowi na takie rzeczy. Ale nawet jeśli porównać: 810 dronów, a my zestrzeliliśmy ponad 700, a oni mieli, jak sądzę, 19 dronów i zestrzelili cztery. Nie mieli ataku rakiet ani balistyki. I oczywiście nie zdołają uratować ludzi, jeśli nastąpi zmasowany atak– stwierdził Zełenski.

Rosyjskie drony nad Polską

Przypomnijmy, że według informacji przekazanej w piątek przez szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza, dronów które naruszyły polską przestrzeń powietrzną było nie 19 a 21. Liczbę tę potwierdziło Ministerstwo Obrony Narodowej.

W związku z ubiegłotygodniowym incydentem polscy żołnierze mają przejść szkolenie w zakresie zestrzeliwania dronów. Polskich wojskowych szkolić będą żołnierze ukraińscy. "W związku z pytaniami o miejsce planowanych szkoleń dronowych i współpracy pomiędzy ekspertami z Polski i Ukrainy informujemy, że obecnie trwają zaawansowane rozmowy między specjalistami obu krajów dotyczące pogłębionej współpracy w obszarze systemów dronowych i antydronowych. Wszystkie te działania mają się odbyć na terenie Polski" – poinformowało w piątek MON za pośrednictwem mediów społecznościowych.

