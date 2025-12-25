Zła wiadomość dla Rosjan. "Sytuacja gorsza niż krytyczna"

Zła wiadomość dla Rosjan. "Sytuacja gorsza niż krytyczna"

Rosyjscy żołnierze na Ukrainie
Rosyjscy żołnierze na Ukrainie Źródło: Wikimedia Commons
Ukraińcy w znacznym stopniu odzyskali kontrolę nad Kupiańskiem – podają blogerzy wojskowi związani z rosyjską armią. Wcześniej Kreml chwalił się zdobyciem miasta.

Kupiańsk ma znaczenie strategiczne. Miasto stanowi bowiem ważny węzeł kolejowy. Serwis united24media.com, który powołuje się na promoskiewskie źródła, wskazuje, że Siły Zbrojne Ukrainy wyparły siły Kremla z zachodniego brzegu rzeki Oskoł, która przepływa przez Kupiańsk.

Kolejne straty Rosjan. Putin jest wprowadzany w błąd

Kanał Rybar na Telegramie, który jest postrzegany jako blisko związany z rosyjskim resortem obrony, podaje, że siły Moskwy straciły większość swoich sił we wsiach Kondraszówka, Radkiwka i Moskowka. "Sytuacja w Kupiańsku jest, delikatnie mówiąc, gorsza niż krytyczna" – czytamy.

Polsat News zwraca uwagę, że zgodnie z narracją blogerów, "Rosjanie mają być w złym położeniu także na wschodnim brzegu rzeki, gdzie Ukraińcom udało się odzyskać kontrolę nad częścią obiektów".

Kanał Rybar wskazuje, że Władimir Putin otrzymuje fałszywe raporty z frontu, co skutkuje tragicznymi decyzjami oznaczającymi kolejne straty w ludziach.

Ukraińcy wycofują się z Siewierska

Rosjanie odnieśli jednak w ostatnim czasie również sukces na froncie. Wojska ukraińskie wycofały się bowiem z miasta Siewiersk w obwodzie donieckim, gdzie siły rosyjskie mają znaczną przewagę w ludziach roboczej i sprzęcie i kontynuują ofensywę – poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku

"W pobliżu Siewierska trwają ciężkie walki. Rosjanie mają wyraźną przewagę i pomimo znacznych strat kontynuują aktywne działania ofensywne. Aby chronić życie naszych żołnierzy i zdolność bojową naszych jednostek, ukraińscy obrońcy wycofali się z osady" – przekazano.

"Okupanci obecni w mieście są atakowani, ich logistyka jest odcinana. Jednostki wroga są blokowane, aby uniemożliwić dalszy postęp" – zaznaczono. "Siły Obronne kontynuują misje bojowe w kierunku Słowiańska" – podsumował Sztab Generalny.

Źródło: polsatnews.pl / united24media.com, pravda.com.ua, Facebook, Telegram, DoRzeczy.pl
