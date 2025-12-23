Sukces Rosjan na froncie. Ukraińcy potwierdzili utratę Siewierska

Wojska ukraińskie wycofały się z miasta Siewiersk w obwodzie donieckim, gdzie siły rosyjskie mają znaczną przewagę w ludziach roboczej i sprzęcie i kontynuują ofensywę – poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku

"W pobliżu Siewierska trwają ciężkie walki. Rosjanie mają wyraźną przewagę i pomimo znacznych strat kontynuują aktywne działania ofensywne. Aby chronić życie naszych żołnierzy i zdolność bojową naszych jednostek, ukraińscy obrońcy wycofali się z osady" – przekazano.

"Okupanci obecni w mieście są atakowani, ich logistyka jest odcinana. Jednostki wroga są blokowane, aby uniemożliwić dalszy postęp" – zaznaczono. "Siły Obronne kontynuują misje bojowe w kierunku Słowiańska" – podsumował Sztab Generalny.

Portal Ukraińska Prawda jeszcze kilka tygodni temu informowała, że Siewiersk był pod niemal całkowitą kontrolą sił ukraińskich. Sytuacja zmieniła się, gdy Rosjanie zdobyli wzgórza na północ od miasta, czym utrudnili obronę.

W poniedziałek 7. Korpus Powietrzno-Szturmowy poinformował, że siły rosyjskie kontynuowały próby przerzutu personelu przez rzekę Siewerski Doniec, a sytuacja w osadzie Serebrianka została określona jako niezwykle trudna.

Norwegia rozszerza szkolenia ukraińskich żołnierzy w Polsce

Norwegia zbudowała na wschodzie Polski obóz szkoleniowy Jomsborg, w którym norwescy instruktorzy szkolą ukraińskich żołnierzy. Uważany jest za jeden z największych obozów tego typu kiedykolwiek utworzonych przez Norwegów. Stacjonują w nim setki norweskich żołnierzy.

Przedsięwzięcie jest częścią operacji "Legio", która obejmuje również dostawy broni i sprzętu na Ukrainę. Operacją dowodzi Norwegia, ale uczestniczą w niej wszystkie państwa nordyckie, bałtyckie oraz Polska.

