"Destrukcyjne działania obecnej władzy". Nawrocki po ważnym spotkaniu

Prezydent Karol Nawrocki i szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki, spotkali się we wtorek z zastępcami prokuratora generalnego: Robertem Hernandem, Tomaszem Janeczkiem i Krzysztofem Sierakiem.

twitter

„Tematem spotkania były bezprawne działania podejmowane przez ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Waldemara Żurka wobec legalnie działających zastępców prokuratora generalnego” – przekazała Kancelaria Prezydenta RP na platformie X.

Bogucki: Władza próbuje zniszczyć polski wymiar sprawiedliwości

Po spotkaniu odbyła się konferencja Zbigniewa Boguckiego.

– Jesteśmy po spotkaniu pana prezydenta z zastępcami prokuratora generalnego, z panami prokuratorami. Można powiedzieć, że to spotkanie wpisywało się w ciąg spotkań pana prezydenta z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości – powiedział.

Szef Kancelarii Prezydenta RP podkreślił, że „pan prezydent miał ciąg tych spotkań, po to, żeby uzyskiwać informacje w związku z bardzo złymi sygnałami, które płyną z wymiaru sprawiedliwości”.

Zaznaczył, że zgodnie z przepisami, to prezydent wyraża zgodę na odwołanie tych prokuratorów. Mówił, że to „ustawowe, wyłączne uprawnienie prezydenta RP, które wynika z art. 14 ustawy o prokuraturze”.

– Każda inna próba pozbawienia funkcji któregokolwiek z zastępców Prokuratora Generalnego będzie jawnym bezprawiem, będzie przestępstwem. I to przesłanie kieruję przede wszystkim do pana ministra Żurka – oświadczył.

– Mamy do czynienia dzisiaj z władzą, która w sposób ostentacyjny, w sposób absolutnie świadomy i zaplanowany, próbuje zniszczyć polski wymiar sprawiedliwości w wielu wymiarach jego funkcjonowania – ocenił Zbigniew Bogucki.

Podkreślił, że „pan prezydent widzi to, jak destrukcyjne są działania obecnej władzy, najpierw pana ministra Bodnara, a teraz w sposób szczególny pana ministra Żurka”.

W czerwcu 2024 roku premier Donald Tusk poinformował w piątek o odwołaniu z funkcji zastępca prokuratora generalnego Tomasza Janeczka. Bezpośrednim powodem była opisana przez Onet historia postawienia zarzutów polskim żołnierzom, którzy chronili granicy z Białorusią. Zgodę na odwołanie prokuratora musiał wydać prezydent, jednak ówczesny prezydent Andrzej Duda, stwierdził, że nie widzi obecnie podstaw do odwołania prok. Tomasza Janeczka. Stwierdził, że Tomasz Janeczek stał się kozłem ofiarnym, a winę za zdarzenia na granicy ponosi Donald Tusk.

Pod koniec grudnia 2024 roku ówczesny prokurator generalny Adam Bodnar odesłał trzech swoich zastępców do wydziałów zamiejscowych Prokuratury Krajowej. Chodzi o: Roberta Hernanda, Krzysztofa Sieraka i Michała Ostrowskiego.

Czytaj też:

"To jest zdrada". Żurek osobiście interweniował w głośnej sprawieCzytaj też:

Manowska składa wniosek, Żurek jej grozi. "Kiedyś za to odpowie"