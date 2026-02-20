Bogucki: Nie ma planu B. To zaciemnianie sytuacji

Wczoraj prezydent Nawrocki zawetował ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. W swoim wystąpieniu wskazał, że nie może podpisać przepisów, które "pod hasłem «przywracania praworządności»", w rzeczywistości wprowadzają "nowy etap chaosu i otwiera drogę do politycznego wpływu na sędziów".

Komentując prezydenckie weto minister sprawiedliwości Waldemar Żurek stwierdził, że rząd ma plan B i jeśli prezydent będzie go kwestionował, wtedy "narazi się na odpowiedzialność konstytucyjną". Dodał również, że "w Kancelarii Prezydenta widać zupełne niezrozumienie problemu".

Bogucki: To zaciemnianie sytuacji

Tymczasem szef kancelarii prezydenta Nawrockiego uważa, że resort sprawiedliwości nie ma żadnego planu awaryjnego, a opowieści o tym, że zapowiadane reformy wejdą w życie to tylko "zaciemnianie sytuacji".

– Jaki może być praworządny, zgodny z prawem plan B, jeżeli nie ma podpisu prezydenta, jeżeli z prezydentem się nie rozmawia, jeżeli chce się reprezentować tak, jak robi to minister Żurek, Donald Tusk i cała ta ekipa rządowa, chce się reprezentować tak naprawdę (...) kastowo-polityczne interesy grupki, na szczęście coraz mniejszej grupy sędziów – stwierdził Zbigniew Bogucki.

Polityk podkreślił, że prezydent "nie będzie sankcjonował bezprawia".

– Nie wiem, jak miałaby się naprawdę dokonać ta procedura, ale jeżeli procedura będzie narzucać parlamentowi, polskiemu Sejmowi, jakieś rozwiązania przez prywatne stowarzyszenia albo grupki interesów polityczno-korporacyjnych, to jest to bezprawie. Bezprawia pan prezydent na pewno nie będzie sankcjonował i w takim wypadku ustawa o KRS jasno mówi, że ta KRS, jeżeli nowa nie będzie powołana, działa nadal, więc tutaj nie ma żadnych wątpliwości – powiedział.

