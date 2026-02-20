Są pieniądze na Port Polska. Gigantyczna pożyczka

Chodzi m.in. o niezbędną modernizację Lotniska Chopina, jak i kapitałowe zaangażowanie PPL w budowę nowego hubu – Portu Polska, podała spółka.

"Podpisana umowa o wartości 3,3 mld zł to dowód ogromnego zaufania instytucji finansowych do naszej strategii i kondycji spółki. Te środki to paliwo dla naszego rozwoju. Pozwolą nam zrealizować modernizację Lotniska Chopina, dzięki której nie tylko będziemy mogli obsłużyć ponad 30 mln pasażerów rocznie, ale skokowo zwiększyć też nasze przychody. Wypracowane zyski będą wzmacniać naszą zdolność do finansowania budowy nowego lotniska krajowego, które powstaje ramach programu inwestycyjnego Port Polska" – powiedział prezes zarządu PPL Łukasz Chaberski, cytowany w komunikacie.

PPL jako kluczowy inwestor

"To przełomowy moment dla struktury właścicielskiej i operacyjnej spółki Port Polska. Lotnisko. PPL wchodzi do gry nie tylko jako ekspert, ale jako kluczowy inwestor branżowy. Umowa inwestycyjna jest klarowna: PPL obejmie udziały w spółce celowej, angażując kapitałowo łącznie ok. 4,6 mld zł do 2032 roku, z czego istotna część pochodzić będzie z pozyskanego właśnie finansowania dłużnego. To modelowy przykład konsolidacji rynku, gdzie PPL wnosi do projektu Port Polska swoje aktywa, kadry i wieloletnie know-how" – dodał prezes spółki Port Polska Lotnisko i członek zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego Dariusz Kuś.

Umowa kredytowa została przygotowana z możliwością uzgodnienia warunków finansowania w formule Kredytu Powiązanego ze Zrównoważonym Rozwojem (Sustainability-Linked Loan) lub Zielonego Finansowania (Green Loans). Rozwiązania te są spójne ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju PPL SA na lata 2025-2035. Bank Pekao pełni funkcję agenta zabezpieczeń oraz agenta kredytu.

Rozwój Lotniska Chopina nie stoi w sprzeczności z budową nowego portu

"Podpisanie tej umowy to jasny sygnał: przechodzimy do realizacji spójnej wizji rozwoju polskiego lotnictwa. Nie ma sprzeczności między rozwojem Lotniska Chopina a budową nowego lotniska krajowego – to dwa etapy tego samego procesu, który musi przebiegać płynnie i bezpiecznie. Zabezpieczone dziś środki gwarantują, że warszawski port utrzyma przepustowość do czasu otwarcia nowego hubu, a PPL – będzie miał jakże ważny wkład finansowy i merytoryczny w powstanie nowej infrastruktury centralnej. Budujemy jeden, silny ekosystem lotniczy" – przekazał wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek.

Polskie Porty Lotnicze (PPL) to spółka należąca do grupy kapitałowej CPK, odpowiedzialna za zarządzanie kluczową infrastrukturą lotniskową. W jego portfolio znajduje się Lotnisko Chopina w Warszawie, które od 90 lat jest największym portem lotniczym w Polsce. Spółka zarządza również Lotniskiem Warszawa-Radom i Portem Lotniczym Zielona Góra-Babimost oraz jest udziałowcem w 9 lotniskach regionalnych.

