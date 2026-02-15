Warszawa ma swą prawą stronę

Przed oczami czytelnika przesuwa się też wiele innych postaci mających związek z toczącym się śledztwem, w którym odnotowujemy kradzież, całą masę napadów, a także podwójne morderstwo.

Prawdziwym bohaterem książki Jana Wernika jest jednak dom stojący na warszawskiej Pradze, u zbiegu ulic Okrzei i Sierakowskiego. Ta zbudowana w latach 60. XIX stulecia kamienica miała bogatą historię; zmieniała adresy, właścicieli i lokatorów.