Warszawa ma swą prawą stronę

MOJA PÓŁKA Ma ta powieść, jak przystało na gatunek, który reprezentuje, swoich bohaterów w osobach a to prokuratora, a to komisarza policji.
Przed oczami czytelnika przesuwa się też wiele innych postaci mających związek z toczącym się śledztwem, w którym odnotowujemy kradzież, całą masę napadów, a także podwójne morderstwo.
Prawdziwym bohaterem książki Jana Wernika jest jednak dom stojący na warszawskiej Pradze, u zbiegu ulic Okrzei i Sierakowskiego. Ta zbudowana w latach 60. XIX stulecia kamienica miała bogatą historię; zmieniała adresy, właścicieli i lokatorów.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
