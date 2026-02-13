Sejm zakończył samowolkę. Masz statek kosmiczny? Musisz go zarejestrować

Kluczowym elementem ustawy jest utworzenie Krajowego Rejestru Obiektów Kosmicznych (KROK), do którego będą wpisywane wszystkie obiekty kosmiczne, dla których Polska jest państwem wynoszącym. Co także ważne, ustawa ma charakter neutralny technologicznie, dzięki czemu będzie aktualna także w obliczu przyszłych innowacji, podkreślono.

"Ustawa jednoznacznie określa, czym jest działalność kosmiczna. Obejmuje ona: wyniesienie, eksploatowanie i kontrolowanie obiektu kosmicznego w przestrzeni kosmicznej oraz usuwanie obiektu kosmicznego, w tym przez jego deorbitację. Regulacje dotyczą więc całego cyklu życia obiektu – od startu aż po zakończenie misji. Jednocześnie przepisy nie obejmują produkcji obiektów kosmicznych, funkcjonowania portów kosmicznych ani działalności opartej na danych przekazywanych przez satelity" – czytamy w komunikacie.

Działalność kosmiczna? Musisz uzyskać zgodę państwa

Co do zasady wykonywanie działalności kosmicznej będzie wymagało uzyskania zezwolenia wydawanego przez Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej. Procedura została jednak zaprojektowana tak, aby nie stanowiła bariery dla młodych i innowacyjnych firm. Zrezygnowano ze sztywnych progów kapitałowych. Ocena zdolności finansowej operatora będzie opierała się na jego oświadczeniu oraz analizie ryzyka konkretnej misji. Z obowiązku uzyskania zezwolenia zwolnione są jednostki nadzorowane lub podległe MON oraz operatorzy obiektów, które zostały wyniesione w przestrzeń kosmiczną przed wejściem w życie ustawy.

Kluczowym elementem ustawy jest utworzenie Krajowego Rejestru Obiektów Kosmicznych (KROK). Do rejestru będą wpisywane wszystkie obiekty kosmiczne, dla których Polska jest państwem wynoszącym. Wpis oznacza objęcie ich jurysdykcją RP nad tymi obiektami. Rejestr będzie prowadzony przez Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej. Pozwoli to skutecznie realizować zobowiązania międzynarodowe oraz monitorować obiekty, za które Polska ponosi odpowiedzialność, wskazano również.

Ustawa wprowadza także procedurę badania tzw. wypadków kosmicznych. W razie nieprzewidzianych zdarzeń powoływana będzie ad hoc komisja do spraw badania tych wypadków. Będzie ona także prowadzić postępowania w przypadku znalezienia przedmiotów, co do których istnieje podejrzenie, że są śmieciami kosmicznymi.

"Nowelizacja wprowadza także zmiany do ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej. Agencja otrzyma nowe zadania, w tym pełnienie funkcji krajowego administratora danych satelitarnych. Będzie upowszechniać wiedzę o danych satelitarnych i propagować ich wykorzystanie przez administrację publiczną, podmioty gospodarcze oraz obywateli. Zmiana ta stanowi także realizację wymagań określonych w KPO. Zostaną utworzone ramy prawne dla Systemu Bezpieczeństwa Kosmicznego, kluczowego dla obronności i zarządzania kryzysowego. Zmiany organizacyjne usprawnią funkcjonowanie Agencji i wzmocnią jej rolę w systemie państwa" – czytamy dalej.

Nowelizacja to nie tylko uporządkowanie stanu prawnego, ale przede wszystkim świadoma decyzja rozwojowa. Ustawa tworzy stabilne, nowoczesne i bezpieczne ramy dla jednego z najbardziej perspektywicznych sektorów gospodarki, zakończył resort.

Ustawa o działalności kosmicznej (UD20) wejdzie w życie po 14 dniach od publikacji.

