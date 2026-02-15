Kraj
  • Radosław WojtasAutor:Radosław Wojtas

Światło Gdyni

Dodano: 
Muzeum Miasta Gdyni
Muzeum Miasta Gdyni Źródło: Wikipedia / Leinad/CC BY-SA 3.0
DO ZOBACZENIA Muzeum Miasta Gdyni posiada ponad 700 negatywów i ponad 400 odbitek pozytywowych autorstwa Edmunda Zdanowskiego.

Bohaterką większości z nich jest Gdynia w pierwszym dwudziestoleciu po drugiej wojnie światowej.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także