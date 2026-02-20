Jednak będzie zakaz sprzedaży kawy w szkołach? "Staramy się być odporni na lobby"

Ministerstwo Zdrowia wycofało się z planowanego zakazu sprzedaży kawy w szkołach. Decyzja zapadła po konsultacjach publicznych, w których – według medialnych doniesień – aktywnie uczestniczyli przedstawiciele branży automatów vendingowych. Krytycy wskazują, że resort ugiął się pod presją biznesu kosztem działań, które miały poprawić nawyki żywieniowe uczniów.

Projekt zakładał całkowity zakaz sprzedaży kawy w placówkach oświatowych. Ministerstwo tłumaczyło, że to odpowiedź na postulaty części rodziców i dyrekcji szkół, które zwracały uwagę na rosnące spożycie napojów z kofeiną przez młodzież.

Dlaczego kawa zostaje w szkołach?

Sprzeciw wobec regulacji zgłaszało m.in. Polskie Stowarzyszenie Vendingu, reprezentujące firmy zarabiające na sprzedaży produktów przez automaty. Organizacja argumentowała, że nowe przepisy mogłyby poważnie ograniczyć działalność firm, a w skrajnych przypadkach doprowadzić część z nich do bankructwa. Przedstawiciele branży podkreślali, że dla wielu operatorów placówki oświatowe stanowią jeden z kluczowych kanałów sprzedaży. Przekonywali również, że zakaz byłby nieskuteczny, ponieważ uczniowie mogliby kupować kawę poza szkołą.

Na decyzję Ministerstwa Zdrowia mogły wpłynąć także wątpliwości naukowców. Eksperci Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego wskazywali, że nie istnieją jednoznaczne rekomendacje określające wiek, od którego młodzież może spożywać kawę.

Resort zdrowia pod wpływem lobbystów?

Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda podkreśliła w piątek w Radiu Zet, że "absolutnie" nie popiera sprzedaży kawy w szkołach. – Jako Ministerstwo Zdrowia pokazujemy, że staramy się być naprawdę odporni na lobby, na biznes, bo zależy nam na zdrowiu dzieci. Być może było za wcześnie, żeby wprowadzić ten zakaz. Będziemy próbowali ponownie – zapowiedziała.

Nie potrafiła jednak odpowiedzieć na pytanie, dlaczego resort zrezygnował z pomysłu zakazu sprzedaży kawy w szkołach. Podkreśliła, że żaden z właścicieli automatów vendingowych nie rozmawiał z nią na ten temat. – Myślę i wierzę w to, że pracownicy Ministerstwa Zdrowia nie są pod wpływem lobbystów – oznajmiła Sobierańska-Grenda.

