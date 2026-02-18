Biznes ważniejszy niż zdrowie dzieci? Kontrowersyjna decyzja Ministerstwa Zdrowia

Jak donoszą media, w przeprowadzonych konsultacjach aktywnie uczestniczyli przedstawiciele branży automatów vendingowych. Krytycy decyzji wskazują, że resort ugiął się pod presją biznesu kosztem działań, które miały poprawić nawyki żywieniowe uczniów.

Zakaz miał być odpowiedzią na postulaty m.in. rodziców

Pierwotny projekt zakładał całkowity zakaz sprzedaży kawy w placówkach oświatowych. Ministerstwo tłumaczyło wtedy, że to odpowiedź na postulaty części rodziców i dyrekcji szkół, które zwracały uwagę na rosnące spożycie napojów z kofeiną przez młodzież. Według danych przywoływanych w trakcie prac nad projektem, w konsultacjach publicznych wpłynęło blisko 800 stanowisk, z czego sprzeciw wobec zakazu kawy należał do dziewięciu. Ostatecznie jednak z pomysłu zrezygnowano.

W trakcie konsultacji szczególnie aktywna miała być branża vendingowa. Sprzeciw wobec regulacji zgłaszało m.in. Polskie Stowarzyszenie Vendingu, reprezentujące firmy zarabiające na sprzedaży produktów przez automaty. Organizacja argumentowała, że nowe przepisy mogłyby poważnie ograniczyć działalność firm, a w skrajnych przypadkach doprowadzić część z nich do bankructwa. Przedstawiciele branży podkreślali również, że dla wielu operatorów placówki oświatowe stanowią jeden z kluczowych kanałów sprzedaży. Przedstawiciele sektora przekonywali również, że zakaz byłby nieskuteczny, ponieważ uczniowie mogliby kupować kawę poza szkołą.

Eksperci: Nie istnieją jednoznaczne rekomendacje określające wiek, od którego młodzież może spożywać kawę

Na decyzję mogły wpłynąć także wątpliwości naukowe. Eksperci Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego wskazywali, że w Polsce nie istnieją jednoznaczne rekomendacje określające wiek, od którego młodzież może spożywać kawę. Z przeglądu międzynarodowych zaleceń wynika natomiast, że spośród 81 analizowanych krajów tylko 3 odnoszą się wprost do spożywania kawy przez dzieci i nastolatków.

Jednocześnie ministerstwo zdecydowało się utrzymać inne zmiany w żywieniu szkolnym. Nowe przepisy przewidują m.in. obowiązek wprowadzenia raz w tygodniu obiadu na bazie roślin strączkowych oraz możliwość zastępowania mleka i produktów mlecznych napojami roślinnymi. Resort podkreśla, że zmiany mają zwiększyć dostępność diet roślinnych i uelastycznić komponowanie jadłospisów w szkołach.

Nowe rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2026 roku, wraz z początkiem nowego roku szkolnego.

