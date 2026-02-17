Kompromitacja MEN. Konkurs Nowackiej zamienił się w farsę

Część laureatów, mimo zapłacenia podatku od nagrody już w listopadzie, wciąż nie otrzymała wygranych.

Podatek zapłacony, nagrody brak

Do udziału w konkursie MEN zachęcało nauczycieli w czerwcu 2025 r. Zadanie polegało na opisaniu działań innowacyjnych prowadzonych w roku szkolnym 2024/2025 z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Zwycięzców ogłoszono 14 października 2025 r., w Dzień Edukacji Narodowej. Nagrodzono łącznie 15 nauczycieli przedszkoli, 16 nauczycieli szkół podstawowych oraz 16 nauczycieli szkół ponadpodstawowych

Nagrodą był czytnik e-booków o deklarowanej wartości 1480 zł. Razem z informacją o wygranej laureaci otrzymali obowiązek zapłaty podatku w wysokości 148 zł, z terminem do 6 listopada 2025 r. Wielu nauczycieli zapłaciło go natychmiast. Problem polega na tym, do lutego 2026 r. część z nich nagród nadal nie otrzymała. Dodatkowo osoby, do których sprzęt już dotarł, twierdzą, że otrzymały tańszy model niż zapowiadany w informacji o nagrodzie.

"Nie chodzi o czytnik, tylko o traktowanie"

Jedną z nagrodzonych jest polonistka z liceum w Stargardzie, autorka projektu "Poezja w dobie AI", w którym uczniowie tworzyli wizje końca świata, muzykę i obrazy inspirowane twórczością m.in. Leśmiana, Słowackiego, Mickiewicza i Norwida z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji. Jak donosi "Gazeta Wyborcza", nauczycielka została poinformowana o wygranej, zapłaciła podatek, ale do dziś nie otrzymała nagrody. W liście skierowanym do minister edukacji napisała, że konkurs stał się „zaawansowanym kursem gaszenia zapału”.

Laureaci podkreślają, że problem nie dotyczy wartości materialnej nagrody, lecz sposobu traktowania nauczycieli przez instytucję państwową. Według relacji nauczycieli próby uzyskania szczegółowych informacji o opóźnieniach kończą się ogólnikowymi odpowiedziami lub ich brakiem. To potęguje frustrację, zwłaszcza że konkurs był promowany jako element odbudowy prestiżu zawodu nauczyciela.

