Jedzcie dorsza

Czy warto jeść ryby? Dawni Polacy byliby zdumieni tym pytaniem, bo w polskiej kuchni historycznej ryby były serwowane bardzo często, a zwłaszcza te słodkowodne.
Przodkowie nasi wiedzieli albo przeczuwali, że są one doskonałym źródłem łatwo przyswajalnego białka, zawierają nienasycone tłuszcze omega-3 i wiele witamin, w tym A, D, E, a także minerały – jod, żelazo i fosfor, więc ich wprowadzenie do naszego menu minimum dwa–trzy razy w tygodniu znacząco wpłynie na kondycję naszego serca i mózgu oraz układu odpornościowego.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
