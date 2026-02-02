MEN szykuje reformę szkół. "Bardziej praktyczna i przyjazna edukacja"

Krytycy zwracają jednak uwagę, że wiele elementów zmian pozostaje ogólnikowych, a realne efekty reformy będą widoczne dopiero za kilka lat. O planach poinformowano podczas spotkania w Kaliszu, gdzie w ramach trasy informacyjnej „Kierunek: Kompas Jutra” zaprezentowano założenia programu "Reforma26. Kompas Jutra". Zmiany programowe mają wejść w życie 1 września 2026 roku.

Hasła o "praktycznej szkole", ale niewiele konkretów

Resort zapowiada, że szkoła nadal będzie wymagająca i oparta na wiedzy, ale jednocześnie ma większy nacisk kłaść na praktyczne umiejętności. W zapowiedziach pojawiają się jednak głównie ogólne deklaracje o "interesującej i przyjaznej" edukacji, bez szczegółowego wskazania, jak dokładnie ma się to przełożyć na codzienną pracę uczniów i nauczycieli. Zapowiadane wsparcie dla nauczycieli – w postaci spójnych podstaw programowych, przewodników metodycznych i narzędzi monitorowania postępów – również budzi pytania o realne odciążenie pedagogów, którzy od lat sygnalizują przeciążenie obowiązkami administracyjnymi.

W ramach reformy mają pojawić się moduły tematyczne, np. edukacja medialna realizowana w ramach kilku przedmiotów. Eksperci podkreślają jednak, że podobne rozwiązania były już wprowadzane w przeszłości, często bez odpowiedniego przygotowania nauczycieli i bez dodatkowego czasu w planach lekcji.

Egzaminy dopiero po 2031 roku

Pierwsze egzaminy według nowych podstaw programowych zaplanowano dopiero na przełom lat 2031–2032. Autorzy reformy podkreślają, że powstała ona w oparciu o konsultacje z blisko 30 tys. nauczycieli. Część środowiska oświatowego zwraca jednak uwagę, że udział w konsultacjach nie zawsze oznacza realny wpływ na ostateczny kształt zmian.

Reforma ma być wprowadzana etapami – od roku szkolnego 2026/2027 w przedszkolach oraz wybranych klasach szkoły podstawowej, a rok później w szkołach ponadpodstawowych. Obejmuje także zmiany w nadzorze pedagogicznym oraz systemie dopuszczania i finansowania podręczników.

MEN wycofuje się z kontrowersyjnych propozycji