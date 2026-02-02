Ferie przedłużone z powodu mrozu. Część szkół odwołała lekcje

W województwach mazowieckim, pomorskim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim dzieci miały w poniedziałek wrócić do szkół po dwutygodniowych feriach zimowych. Jednak część szkół odwołała lekcje w związku z rekordowo niskimi temperaturami. W niektórych placówkach zajęcia dydaktyczne w poniedziałek i we wtorek odbędą się w trybie zdalnym.
Liczne gminy i powiaty zdecydowały o zapewnieniu opieki świetlicowej dla dzieci, które tego potrzebują. Przedszkola będą funkcjonować normalnie.
Zajęcia dydaktyczne są zawieszane lokalnie, w oparciu o prognozy pogody i kwestie bezpieczeństwa. Samorządy apelują o śledzenie komunikatów i zachowanie ostrożności. Rodzice i uczniowie powinni sprawdzić na stronach internetowych szkół informacje o ewentualnym odwołaniu lekcji lub przeniesieniu ich w tryb zdalny. Lista takich placówek może się jeszcze powiększyć.
Co mówią przepisy?
Dyrektor szkoły lub przedszkola może – za zgodą organu prowadzącego – zawiesić zajęcia dydaktyczne z powodu niskich temperatur. Przepisy pozwalają na to, gdy w salach lekcyjnych jest mniej niż 18 stopni Celsjusza, a także, gdy w dwóch kolejnych dniach wieczorem temperatura na zewnątrz wynosi -15 stopni C lub jest niższa.
Kwestie te reguluje rozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i innych placówkach edukacyjnych.
W ubiegłym tygodniu MEN poinformowało, że w styczniu lekcje odwołano w około 600 szkołach w województwach kujawsko-pomorskim, lubuskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim.
Atak zimy
Silne mrozy obejmują wschodnią oraz północno-wschodnią część kraju, północ Mazowsza, fragmenty Pomorza oraz województwo lubelskie. Może pojawić się marznąca mżawka, prowadząca do oblodzenia dróg i linii kolejowych.
W niedzielę wieczorem w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyło się spotkanie kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. W naradzie w siedzibie RCB wzięli również udział wojewodowie, komendanci policji oraz Państwowej Straży Pożarnej, a także przedstawiciele Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskich Linii Kolejowych oraz Wód Polskich.
Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.
Zapraszamy do wypróbowania w promocji.