Ferie przedłużone z powodu mrozu. Część szkół odwołała lekcje

W województwach mazowieckim, pomorskim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim dzieci miały w poniedziałek wrócić do szkół po dwutygodniowych feriach zimowych. Jednak część szkół odwołała lekcje w związku z rekordowo niskimi temperaturami. W niektórych placówkach zajęcia dydaktyczne w poniedziałek i we wtorek odbędą się w trybie zdalnym.

Liczne gminy i powiaty zdecydowały o zapewnieniu opieki świetlicowej dla dzieci, które tego potrzebują. Przedszkola będą funkcjonować normalnie.

Zajęcia dydaktyczne są zawieszane lokalnie, w oparciu o prognozy pogody i kwestie bezpieczeństwa. Samorządy apelują o śledzenie komunikatów i zachowanie ostrożności. Rodzice i uczniowie powinni sprawdzić na stronach internetowych szkół informacje o ewentualnym odwołaniu lekcji lub przeniesieniu ich w tryb zdalny. Lista takich placówek może się jeszcze powiększyć.

Co mówią przepisy?

Dyrektor szkoły lub przedszkola może – za zgodą organu prowadzącego – zawiesić zajęcia dydaktyczne z powodu niskich temperatur. Przepisy pozwalają na to, gdy w salach lekcyjnych jest mniej niż 18 stopni Celsjusza, a także, gdy w dwóch kolejnych dniach wieczorem temperatura na zewnątrz wynosi -15 stopni C lub jest niższa.

Kwestie te reguluje rozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i innych placówkach edukacyjnych.

W ubiegłym tygodniu MEN poinformowało, że w styczniu lekcje odwołano w około 600 szkołach w województwach kujawsko-pomorskim, lubuskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim.

Atak zimy

Silne mrozy obejmują wschodnią oraz północno-wschodnią część kraju, północ Mazowsza, fragmenty Pomorza oraz województwo lubelskie. Może pojawić się marznąca mżawka, prowadząca do oblodzenia dróg i linii kolejowych.

W niedzielę wieczorem w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyło się spotkanie kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. W naradzie w siedzibie RCB wzięli również udział wojewodowie, komendanci policji oraz Państwowej Straży Pożarnej, a także przedstawiciele Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskich Linii Kolejowych oraz Wód Polskich.