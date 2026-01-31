Nowacka nagle się wycofała. Nie będzie zaostrzenia ws. wagarów

Na początku 2025 roku minister Barbara Nowacka powiedziała podczas konferencji prasowej, że Polska jest jednym z niewielu państw, gdzie wystarczy mieć 50 procent obecności na danym przedmiocie, aby można było go bez przeszkód zaliczyć. Podkreślała, że należy to zmienić. – Mam nadzieję, że będziemy gotowi w ciągu kilku miesięcy do zaprezentowania takiej zmiany, która ukróci wagary – zapowiadała wtedy.

Projekt nowelizacji Prawa oświatowego oraz niektórych innych ustaw zakładał m.in. wprowadzenie bardziej surowych zasad dotyczących nieusprawiedliwionych nieobecności na lekcjach. Zakładano, że za niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku do nauki miała być uważana nieusprawiedliwiona nieobecność na co najmniej 50 proc. dni zajęć w jednym miesiącu albo na co najmniej 25 proc. dni zajęć w całym roku szkolnym. Zmiany miały poprawić frekwencję polskich uczniów oraz ograniczyć wagarowanie.

Wagarowicze się ucieszą. MEN wycofuje się z pomysłu

Okazuje się jednak, że nowela może nie wejść w życie. Kacper Lawera, dyrektor Departamentu Komunikacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej, poinformował, że MEN zrezygnował z dalszego prowadzenia prac nad zaostrzeniem przepisów dotyczących frekwencji w szkołach. Przekazał., że decyzja zapadła po etapie konsultacji i opiniowania, a także wewnętrznych rozmowach w resorcie. Obecnie Ministerstwo Edukacji Narodowej stoi na stanowisku, że propozycje wymagają dalszych analiz.

Propozycje zmian, które dotyczyły frekwencji w szkołach, wykreślono z nowej wersji projektu ustawy o prawach i obowiązkach ucznia. Kacper Lawera podkreślił, że ponieważ nie stanowiły one "głównego trzonu ustawy, która przede wszystkim skupia się na stworzeniu katalogu praw i obowiązków ucznia oraz utworzeniu struktury rzeczników praw ucznia, stąd ich usunięcie nie wpływa na dalsze prace".

Szef Departamentu Komunikacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej powiedział PAP, że zapisy nie zostały przeniesione do żadnych innych dokumentów. Wyjaśnił, że nie jest planowane podniesienie kwestii frekwencji w innych nowelizacjach.

