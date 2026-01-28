"Czekamy na rozwiązania". Nowacka krytykuje Ministerstwo Cyfryzacji

Od kilkunastu miesięcy w Polsce trwa dyskusja nad wprowadzeniem zakazu używania w szkole smartfonów przez dzieci oraz zakazu mediów społecznościowych przez nastolatków poniżej 15. roku życia. Szefowa MEN Barbara Nowacka skrytykowała ministra cyfryzacji za brak działań w tej sprawie.

– Polityk musi działać skutecznie. Po drugie, musi działać konsekwentnie, a po trzecie, w ogóle musi działać. Wiec dlatego zdecydowaliśmy się na projekt poselski w ramach klubu KO, że będzie to szybsza i łatwiejsza droga niż dyskusje międzyresortowe, bo też nie wszyscy podzielają nasz pogląd. Dlatego czekamy na rozwiązania wynikające z ustaw Ministerstwa Cyfryzacji, czekamy na nie już od dawna, ale to już najwyższy czas przygotować założenia dokładnie pod te rozwiązania – stwierdziła minister edukacji.

Nowacka stwierdziła, że resort cyfryzacji mógł "pewne działania podjąć znacznie szybciej", zwłaszcza, że miał on dane dotyczące szkodliwości mediów społecznościowych dla dzieci.

– Jeżeli z Ministerstwa Cyfryzacji wypływały głosy, że naprawdę prawdziwym rozwiązaniem jest to, że dziecko nie będzie miało telefonu w szkole, chociaż mają dane, że dzieci używają telefonów komórkowych i tych platform w domu, to jest to pseudorozwiązanie. Czekamy na rozwiązania dot. patostreamingu, nadal nic się nie wydarzyło, a my jako posłowie KO po prostu chcemy działania – wskazała.

Zakaz smartfonów w szkołach

Resort edukacji Wielkiej Brytanii ogłosił, że aby poprawić zachowanie uczniów, należy zakazać używania telefonów komórkowych w szkołach w całej Anglii. Jest to kolejny element rządowej reformy edukacji, na którą władze planują przeznaczyć w latach 2024-2025 prawie 60 mld funtów. Taki zakaz już wcześniej wprowadziły m.in. Francja, Włochy i Portugalia.

Aktywnie na rzecz wprowadzenia zakazu działa były premier Mateusz Morawiecki. Niedawno polityk przytoczył wyniki badań z 2020 r., przeprowadzonych przez Ministerstwo Rodziny. Wynika z nich, że ponad 80 proc. rodziców dzieci w wieku 3-6 lat widzi zagrożenie w zbyt częstym korzystaniu z telefonów komórkowych.

