Zakaz mediów społecznościowych do 16. roku życia? Polacy odpowiedzieli

Jak wynika z sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie dziennika "Rzeczpospolita", ponad połowa respondentów (52,9 proc.) uważa, że należy wprowadzić zakaz używania mediów społecznościowych do 16. roku życia.

Co czwarty ankietowany (25,4 proc.) uważa, że należy zorganizować kampanię edukacyjną o wpływie mediów społecznościowych na dzieci, ale decyzję w sprawie ograniczenia dostępu do tego typu portali trzeba zostawić rodzicom.

Za utrzymaniem swobodnego dostępu dzieci do serwisów społecznościowych opowiada się niespełna co dziesiąty uczestnik badania (12,3 proc.). 9,4 proc. pytanych nie ma zdania na ten temat.

Z sondażu IBRiS wynika również, że wprowadzenie nowego, wyższego limitu wieku w mediach społecznościowych częściej popierają kobiety (64 proc.) niż mężczyźni (42 proc.). Biorąc natomiast pod uwagę poszczególne grupy wiekowe, pomysł z podniesieniem wieku w największym stopniu popierają osoby mające między 30 a 39 lat (64 proc.). W grupie 18-29 lat ograniczenia popiera jedynie 37 proc. badanych.

Sondaż przeprowadzono w dniach 16-17 stycznia 2026 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie 1067 osób.

Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci?

Klub Koalicji Obywatelskiej ma przygotować do końca lutego poselski projekt ustawy ograniczającej możliwość korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci i młodzież do ukończenia 15. roku życia. To inicjatywa minister edukacji Barbary Nowackiej i posła KO Romana Giertycha. Szefowa MEN podkreśla, że wzorem dla Polski w tej sprawie będzie Australia.

Kraj ten wprowadził najostrzejsze na świecie zasady dotyczące korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci. Zakaz objął osoby poniżej 16. roku życia. W tym czasie platformy społecznościowe usunęły prawie pięć milionów kont należących do nieletnich. Przepisy przewidują kary sięgające 49,5 mln dolarów australijskich (ok. 120 mln zł) za złamanie prawa, ale nie nakładają odpowiedzialności ani na dzieci, ani na ich rodziców, lecz na platformy społecznościowe.

Podobne rozwiązania rozważa Dania, której rząd ogłosił w listopadzie, że zawarł porozumienie w sprawie wprowadzenia zakazu mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 lat. Przepisy mają wejść w życie w połowie 2026 r.

