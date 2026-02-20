Nadchodzi podział. Bractwo i Watykan nie doszły do porozumienia

To musiało się tak skończyć. Przełożony generalny Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X ogłosił, że jego wspólnota dokona 1 lipca 2026 roku wyświęcenia nowych biskupów – bez zgody Rzymu.
12 lutego ks. Davide Pagliarani spotkał się z prefektem Dykasterii Nauki Wiary, niesławnym kardynałem Victorem Manuelem Fernándezem. Fernández zaproponował wtedy Bractwu wejście na drogę dialogu teologicznego. 19 lutego ks. Pagliarani ogłosił publicznie, że Bractwo nie skorzysta z tej oferty. Woli pozostać przy wcześniejszym planie: wyświęcić biskupów, nawet jeżeli Watykan ogłosi wówczas schizmę.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.