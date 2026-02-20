Nadchodzi podział. Bractwo i Watykan nie doszły do porozumienia

12 lutego ks. Davide Pagliarani spotkał się z prefektem Dykasterii Nauki Wiary, niesławnym kardynałem Victorem Manuelem Fernándezem. Fernández zaproponował wtedy Bractwu wejście na drogę dialogu teologicznego. 19 lutego ks. Pagliarani ogłosił publicznie, że Bractwo nie skorzysta z tej oferty. Woli pozostać przy wcześniejszym planie: wyświęcić biskupów, nawet jeżeli Watykan ogłosi wówczas schizmę.