Wojsko kontra chińskie auta, czyli metoda cepa
  • Łukasz WarzechaAutor:Łukasz Warzecha

Dodano: 
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła Źródło: PAP / Piotr Nowak
Konstytucja wolności II Z wielką chęcią przeczytałbym obszerną, książkową analizę motywacji polskich polityków, które skłaniają ich do podejmowania decyzji absurdalnych, ewidentnie populistycznych (czyli nieracjonalnych, nierzadko wprost niekorzystnych, ale grających na emocjach), szkodliwych.

Można by tu przywoływać wielkie nazwiska z dziedziny teorii socjologii politycznej albo ekonomii, takie jak James M. Buchanan czy Gordon Tullock. Patrząc na to, jakie decyzje podejmowane są w Polsce, ci nieżyjący już twórcy teorii wyboru publicznego mieliby używanie i mnóstwo materiału badawczego.

Weźmy najnowszą decyzję Szefa Sztabu Generalnego pana gen. Wiesława Kukuły – specjalisty od straszenia wojną w mediach – o wprowadzeniu zakazu wjazdu do jednostek wojskowych samochodów produkowanych w Chinach, ale również, jeśli wierzyć informacjom prasowym, innych samochodów wyposażonych w inteligentne systemy umożliwiające między innymi rejestrację otoczenia. Nie przedstawiono żadnego szczegółowego uzasadnienia tej decyzji. Wiadomo tylko, że chodzi o rzekome zagrożenie pozyskiwaniem informacji przez Chińczyków.

Przyjrzyjmy się temu absurdowi z bliska.

