Po zapowiedzi Kaczyńskiego w PiS zawrzało. Grożą buntem

O gorącej atmosferze w Prawie i Sprawiedliwości informuje Patryk Michalski. Z ustaleń dziennikarza TVN24 wynika, że słowa Jarosława Kaczyńskiego o tym, iż zdecydował już, kto będzie kandydatem PiS na premiera, podsyciły partyjne walki frakcji.

Frakcja Morawieckiego mówi "nie" Bocheńskiemu. "Zapowiadają, że się zbuntują"

Frakcja skupiona wokół byłego premiera Mateusza Morawieckiego zdecydowała, że zbuntuje się, jeśli się okaże, że wskazanym przez Kaczyńskiego kandydatem na szefa rządu zostanie europoseł, były kandydat na prezydenta Tobiasz Bocheński – donosi Michalski.

– Jeśli Jarosław Kaczyński go wskaże, to znaczy, że chce nas wypchnąć z partii – twierdzi jeden z informatorów dziennikarza.

Co na taką postawę frakcja na czele której stoją Jacek Sasin, Tobiasz Bocheński, Przemysław Czarnek, Patryk Jaki i Mariusz Błaszczak? "Odpowiadają, że buntowników spotkają ostre konsekwencje" – czytamy.

Kaczyński zdecydował ws. kandydata na premiera

Przypomnijmy, że o decyzji ws. przyszłego kandydata PiS na premiera Jarosław Kaczyński poinformował w miniony czwartek. Nie chcąc zdradzić nazwiska, lider PiS oświadczył, że zostanie ono ogłoszone publicznie podczas zgromadzenia partyjnego. – Sądzę, że to jest termin nieodległy, ale musimy go liczyć w tygodniach. To już tylko parę tygodni. Sądzę, że w marcu ta sprawa będzie już zupełnie jasna – powiedział. W mediach pojawiło się wiele spekulacji na temat tego, kto może być wybrańcem Kaczyńskiego. Wśród nich, oprócz Bocheńskiego, znaleźli się szef kancelarii Prezydenta RB Zbigniew Bogucki oraz Przemysław Czarnek.

O kandydaturę Bocheńskiego zapytany został we wtorek w programie Wirtualnej Polski były rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego, obecnie europoseł PiS Piotr Müller. W jego ocenie, najlepszym kandydatem do pełnienia funkcji szefa rządu jest Morawiecki.

– Na pewno Mateusz Morawiecki takie wyzwanie udźwignie, bo po pierwsze już dał temu dowód, a po drugie, że też wyciągamy wnioski z błędów, które popełniliśmy – oświadczył polityk w programie "Tłit".

Czytaj też:

"Historyczny moment". Prezydent powiedział "nie" KaczyńskiemuCzytaj też:

Czarnek kandydatem PiS na premiera? "Ma największe szanse"Czytaj też:

"To miała być tajemnica PiS do marca". Gociek, Gmyz: Przetrwała dwie godziny