Gdyby wybory do Sejmu odbyły się teraz? Nowy sondaż partyjny

Według badania przeprowadzonego przez pracownię IPSOS na zlecenie TVP Info i programu "19:30", liderem na polskiej scenie politycznej pozostaje Koalicja Obywatelska, na którą chce głosować 29 proc. pytanych.

Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 26 proc. Podium zamyka Konfederacja z poparciem na poziomie 14 proc. Połowę mniej zwolenników (7 proc.) ma Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Do Sejmu weszłyby jeszcze Lewica (6 proc.) i partia Razem (5 proc.), która balansuje na granicy progu wyborczego.

Sondaż: W Sejmie aż sześć partii, ale bez koalicjantów Tuska

Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe notują po 2 proc. poparcia, co oznacza, że oba ugrupowania nie mogłyby liczyć na mandaty poselskie.

Sytuację koalicyjnego rządu Donalda Tuska dodatkowo komplikuje rozłam w Polsce 2050, z której odeszła połowa posłów i założyła nowy klub (Centrum) pod wodzą Pauliny Hennig-Kloski.

1 proc. badanych zadeklarowało poparcie dla innej partii. Odpowiedź "nie wiem" lub "trudno powiedzieć" wybrało 8 proc. pytanych.

Jaka frekwencja wyborcza?

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, udział w nich zadeklarowało 62 proc. ankietowanych, z czego 50 proc. "zdecydowanie". Do urn nie poszłoby natomiast 32 proc. respondentów (18 proc. "raczej nie", 14 proc. "zdecydowanie nie").

Sondaż został zrealizowany metodą mixed mode (CATI i CAWI) w dniach 19-20 lutego 2026 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

