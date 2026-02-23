Wstrząs w Polsce 2050. Stabilność rządu zagrożona?

W ubiegłą środę minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska poinformowała, że grupa kilkunastu parlamentarzystów opuściła Polskę 2050 i utworzy nowy klub parlamentarny, który nazywa się Centrum. Łącznie akces do nowego klubu zgłosiło 15 posłów (w tym jedna posłanka niezrzeszona) oraz trzech senatorów. Decyzja ta wywołała kolejną. W piątek pojawiła się zapowiedź o odejściu z ugrupowania kilkudziesięciu działaczy z województwa świętokrzyskiego. Czy wstrząs w Polsce 2050 zachwieje stabilnością rządu Donalda Tuska? Takie pytanie zadano Polakom w sondażu przeprowadzonym na panelu Ariadna na zlecenie Wirtualnej Polski.

Sondaż: Rozłam w Polsce 2050 zachwieje stabilnością rządu?

Z badania wynika, że zdaniem 37 proc. respondentów sytuacja w Polsce 2050 nie wpłynie na stabilność rządu. Przeciwną opinię wyraziło 28 proc. pytanych. Co znaczące, aż 35 proc. uczestników badania nie potrafiło ocenić, jak rozłam u jednego z koalicjantów może wpłynąć na sytuację całego rządu.

"Mimo obaw o stabilność rządu Polacy w większości pozostają optymistami w kwestii trwałości gabinetu Donalda Tuska" – czytamy. Chodzi tu o drugie pytanie zadane w sondażu respondentom.

Czy mimo rozłamu w Polsce 2050 rząd przetrwa do jesieni 2027 roku, a więc do kolejnych wyborów parlamentarnych? Na tak zadane pytanie twierdząco odpowiedziało aż 52 proc. pytanych. W grupie tej 19 proc. wskazało odpowiedź "zdecydowanie tak", zaś 33 proc. – "raczej tak". "Pesymistyczną wizję upadku rządu przed końcem kadencji podziela jedynie 18 proc. respondentów" – wskazuje WP. 30 proc. ankietowanych nie miało sprecyzowanej opinii na ten temat.

Co dalej z "dezerterami" z Polski 2050?

Sondaż pochylił się również nad dalszymi losami posłów, którzy właśnie opuścili szeregi Polski 2050. Czy ostatecznie dołączą oni do Koalicji Obywatelskiej? Przekonanie o realizacji takiego scenariusza wyraziło 42 proc. pytanych. Z kolei zaledwie 14 proc. respondentów udzieliło tu odpowiedzi "nie". Zdania w tej sprawie nie miało 44 proc. osób biorących udział w badaniu.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 18-19 lutego 2026 r., metodą CAWI (wywiady internetowe), na próbie 1045 osób.

